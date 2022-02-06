2022地方選舉牽動2024 國民黨「5大天王」混沌不明
年底地方選舉牽動2024年大選，相較於民進黨呈現副總統賴清德、桃園市長鄭文燦雙雄競合局面，國民黨「五大天王」卻混沌不明，黨內人士指出，國民黨主席朱立倫、中廣董事長趙少康、新北市長侯友宜、高雄市前市長韓國瑜及鴻海創辦人郭台銘等五強仍有結構性問題，「想選的未必能贏，能贏的未必想選」。
粉絲專頁可觀察政治人物網路聲量，朱立倫、韓國瑜的粉專粉絲數都超過百萬人，排名第三的是郭台銘粉絲數近70萬人，再其次為侯友宜近60萬人，趙少康粉絲數約16萬人。
根據網路大數據「網路溫度計」顯示，網路聲量最高的是朱立倫，過去三個月累積超過74萬則討論；其次是侯友宜52萬餘則、韓國瑜51萬餘則、趙少康41萬餘則、郭台銘19萬多則。
不過，在網路口碑方面，聲量最高的朱立倫，也是口碑最兩極化的一位，正面評價只有6%，負面評價高達11%，負面幾乎是正面的兩倍。侯友宜的評價也頗兩極，正面評價為7%，負面評價為12%。趙少康的正面評價為7%，負面評價為10%，韓國瑜的正面評價是7%，負面評價9%。唯一正面評價高於負面評價的是郭台銘，正面評價為9%，負面評價為7%。
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