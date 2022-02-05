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國民黨首波提名 蔣萬安可望出線選台北市長

記者周志豪／台北6日電
國民黨即將啟動九合一提名作業，台北市長傾向第一波提名，立委蔣萬安可望順利出線。（本報資料照片）
國民黨即將啟動九合一提名作業，台北市長傾向第一波提名，立委蔣萬安可望順利出線。（本報資料照片）

國民黨即將啟動九合一提名作業，台北市、南投縣、基隆市等「有望勝選」的縣市長傾向首波提名，立委蔣萬安、許淑華與前立委謝國樑可望分別出線；至於桃園市與新竹市也會在優先提名縣市之列。不過，前立委顏寬恒在中二補選一仗遭抄家式攻擊，藍營基層主張「排黑金」，在黨內引發議論。

黨務人士說，爭取連任縣市中，如金門縣可能出現挑戰者的縣市，還是會先啟動協調作業，「未必現任優先」；至於新北市、台中市與雲林縣等現任者具明顯優勢、直接提名較無爭議的縣市，就不急著提名。

第二階段縣市長提名，例如高雄市、台南市、嘉義縣、屏東縣等選情較艱困的縣市，讓選戰母雞盡快浮現，穩住相關縣市議員、村里長選戰步調，盡力求勝。

最後一波才會以目前由國民黨執政、且現任縣市長將爭取連任的縣市，讓現任縣市長先專心推動施政，例如新北、台中及雲林縣等。

據了解，長期由藍營執政的苗栗縣，除已表態參選的議長鍾東錦，地方與黨務高層均徵詢黨籍立委徐志榮意願；過去黨中央協調下有意推出的農田水利署苗栗管理處前處長謝福弘，上月已宣布不參選。

桃園市長部分，除參選態度已趨保留的議長邱奕勝，立委魯明哲、萬美玲、前立委陳學聖、孫大千均動作頻頻，黨務高層將以徵召決定人選。

新竹市長布局，除市議會黨團透過自辦民調推出的市議員林耕仁，議長許修睿與黨籍立委鄭正鈐也都是可能人選。

但因顏寬恒遭抄家式檢視，雲林縣長張麗善與宜蘭縣長林姿妙家族遭搜索，藍營基層建議「排除涉黑金人選」，有議長或議員表態參選的桃竹苗恐首當其衝。近日傳出棄選桃市長的邱奕勝，就被解讀與「中二效應」有關。

不過，國民黨人士表示，提名人選仍以地方接受、有勝選實力為原則。國民黨立院黨團副書記長李德維說，若真罪大惡極，黨內自有「排黑條款」，中二立委補選，國民黨有比顏寬恒更好的人選？

提名 國民黨 民調

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