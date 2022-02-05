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倫敦大學聲明：圖館有無論文與蔡英文博士學位無關

台灣新聞組／台北5日電
倫敦大學官網有關蔡英文總統博士論文的聲明。（取材自倫敦大學官網）
倫敦大學官網有關蔡英文總統博士論文的聲明。（取材自倫敦大學官網）

蔡英文總統的博士「論文門」4日出現新發展，倫敦大學特別針對蔡總統消失的論文在官網發布標題為University of London statement on missing thesis的聲明，指蔡英文總統1984年2月，在兩位考官提交和審查她的論文後獲得博士學位；雖然目前仍不清楚副本當時是否存放在圖書館，但這與蔡博士的博士學位無關（no bearing），該博士學位是正確授予的（correctly awarded）。惟校方在官網並未標明這份聲明的發布時間。

倫敦大學校方斷然否認在尋找論文副本時，對校方人員的不當或虛假指控，所有經手過此本論文相關事項的校方人員，都是秉持最大誠信原則處事。並強調，倫敦政經學院LSE擁有論文的電子副本，可通過其在線論文系統-LSE論文線上查看，連結網址為：http://etheses.lse.ac.uk/3976/，裡面一開頭就註明圖書館擁有的版本是2019年蔡英文自己遞交的電子版論文 [A digital copy of Ing-wen Tsai's personal copy of the original thesis presented to the Library in 2019.]。

彭文正：倫敦大學投降求饒啦

對於倫敦大學的聲明，一直猛追蔡英文「論文門」、目前遭通緝滯美的資深媒體人彭文正認為倫敦大學「投降求饒」。彭文正在臉書以「倫敦大學投降求饒啦！」為題發文表示，倫敦大學吃了過期的誠實豆沙包，五天後腹部不適，吐出字字真言。

彭文正認為，倫敦大學的聲明表達了出三點看法，那就是「蔡英文1984年有拿到博士！怎麼拿到的我們不清楚；第二，為什麼沒有論文我們也不知道；第三，我們說的都是實話啦！不要再問了啦！我們也不知道啦！」

蔡英文 圖書館 臉書

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