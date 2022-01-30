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從「福食」到「禮物」 民進黨潛藏的執政蠻橫

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民進黨立委郭國文28日要求福食解禁的發言，引爆朝野衝突，一度卡住總預算，民進黨團總召柯建銘（圖中）出面鞠躬道歉後，才讓院會繼續進行。(本報資料照片)
民進黨立委郭國文28日要求福食解禁的發言，引爆朝野衝突，一度卡住總預算，民進黨團總召柯建銘（圖中）出面鞠躬道歉後，才讓院會繼續進行。(本報資料照片)

民進黨立委郭國文要求「為國民送上新年禮物」、在春節年假前最後一個工作天宣布解禁日本食品，引發國會風暴，不僅同黨立委「炸鍋」，國民黨立委也祭出霸占主席台、不惜倒閣等手段，最後在柯建銘總召代表民進黨團鞠躬道歉後才使院會恢復進行，差點讓中央政府總預算無法三讀。

民進黨團或許認為郭國文的行為是個人「暴衝」，但深入剖析，郭國文言談中所透露的步驟與使用的語彙，卻又與民進黨政府對日本核食的態度若合符節。不禁要問，如今總預算案已過關，民進黨政府既已去掉當前心腹大患，難道真會捨棄郭國文「速戰速結」思維？

甚至，郭國文真的是「暴衝」嗎？早在幾天前即有消息傳出日本福島食品解禁最快將在農曆年前闖關，甚且還有黨政人士指出，決戰時間評估選在過年前，主要考量公投和中二補選勝利後氣勢仍在，應趁著民調有靠山之時「速戰速決」，過年後恐變數較多。

從此來看郭國文的聲明，除了身分不符、急於搶「第一」之功、不該選在總預算案通過前之外，又那裡偏離整個民進黨政府上下「已箭在弦上」的基調與布局？

因此，對人民來說，更可議的是郭國文話語中，對於開放核食充滿父權鴨霸心態的「正向描述」。不過兩周前，民進黨立法院黨團總召柯建銘、幹事長劉世芳特別邀集行政院副秘書長何佩珊及多名綠委開會，討論「日本福島周邊食品進口議題」，當時即有綠委擬改「核食」為「福食」，卻也引發批評認為此舉是繼將萊豬變美豬之後的又一「認知作戰」。

而今，郭國文更一舉將開放核食美化為給台灣社會的「禮物」，甚至是政黨政治的「大禮」，話語中一方面未思及核食攸關國人食安、隱然展現對日方的卑躬，另一方面卻又是充斥對國人「我這是為你好」的父權心態，只怕連同黨立委都看不下去。

台灣人民對於核食警懼其來有自，民進黨更是始作俑者，早在馬政府時期研議開放福島等縣市食品進口的可能性時即全力反對，如今卻又想「髮夾彎」開放，更不顧2018年反核食公投壓倒性的779萬票民意。與其說郭國文是豬隊友，倒不如說他是揭開民進黨政府內心戲劇化反轉與想望的政壇小白免。

民進黨 日本 預算

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