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黑白集／載欣載奔迎核食 綠營豬隊友很誠實

黑白集
民進黨立委郭國文。（本報資料照片）
民進黨立委郭國文。（本報資料照片）

春節在即，立法院臨時會最後一天，民進黨立委郭國文興奮莫名，他呼籲行政院為國民送上「新年禮物」，將日本福島五縣市食品解禁。未料，立刻引發國民黨立委反彈，揚言拒審總預算。郭國文隨即遭其他綠委狂轟，罵他「豬隊友」，得罪全立院。

最近，蔡政府剛把日本「核食」洗白為「福食」，好像人人吃了福島食品就會「長福氣」。如今，郭國文呼籲把核食當成「新年禮物」送給民眾，這一連串戲碼也編得太精巧。彷彿百姓過年不來一客「福食」，就損失大矣。蔡政府剛放「萊豬」登台，立刻加碼奉送「福食」，台灣人真的是「福氣啦」！

「福食」既然是好東西，為什麼郭國文不能搶先宣布，卻要被罵「豬隊友」？更奇怪的是，不僅柯建銘在立院當眾道歉，行政院還鄭重滅火宣稱「絕無此事」，民進黨到底在演哪齣？說穿了，民進黨心裡還是虛虛的，知道「福食」的美名包不下「核食」這醜物；因此，此事得講點技巧，以免「吃緊弄破碗」。

在民眾看來，郭國文那副「載欣載奔迎福食」的諂媚模樣，實在不堪。台灣人現在連買盒蛋都無法如願，誰想要在春節吃日本核食？但話說回來，「豬隊友」是誠實的，他只是老實預告了即將發生的事。晚個幾天，遲來的「新年禮物」，蔡政府還是會送上門。

民進黨 日本 預算

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