綠委突襲喊核食解禁 民進黨炸鍋邱議瑩轟「豬隊友」

民進黨立委郭國文要求福食解禁的發言，引爆朝野衝突，民進黨團總召柯建銘（圖中）出面鞠躬道歉後，才讓院會繼續進行。（記者潘俊宏／攝影）

中央政府總預算 昨天雖然完成三讀，過程卻因民進黨 立委郭國文要求「今日解禁日本食品」新聞稿，引爆民進黨立委群組「黨內互打」。民進黨立委邱議瑩不僅點名大罵郭國文是「豬隊友」、「一人得罪全立法院」，連緩頰的立委何志偉都被邱嗆聲「你閉嘴」，掃到颱風尾。

福島食品解禁紛爭數日，行政院前天澄清未在院會討論開放後，昨天原計中午就能處理完總預算案，結束臨時會。不少中南部綠委都已買好高鐵票。未料，郭國文一早突然開出第一槍，連文帶影音呼籲行政單位應該為國民送上「最後一個新年禮物」解禁核食，好氣氛也瞬間凍結。

接近中午時，國民黨 團趁院會休息空檔，兵分兩路突襲占領主席台及發言台，杯葛議事。國民黨團總召費鴻泰更怒批蔡英文總統「突襲全民」，若推福島食品就提倒閣。若倒閣案成功，大年初一、初二立法院必須加開臨時會記名表決不信任案。立法院長游錫堃只好宣布院會休息至中午12時30分。

民進黨LINE還原示意圖 製表／侯俐安

眼看總預算案差臨門一腳就能過關，卻又陷入僵局，民進黨團立委群組內也炸「郭」。立委邱議瑩痛批「這不是豬隊友，什麼才是豬隊友」，喊話「郭國文你出來面對」。期間，立委劉世芳緩頰「在處理中」；立委何志偉也跟進說「這是我們遲早要面對的」，卻遭邱議瑩再反嗆「你閉嘴啦！」

沒多久，郭國文回應「已跟黨團說明，個人的呼籲」，邱議瑩持續怒嗆「你說什麼鬼呀，你一點悔意都沒有嗎？」即使劉世芳緩頰說「請稍安，我們都在解決問題」；何志偉也說，「我們是一個團隊，榮辱與共」，卻再被邱議瑩嗆「現在是我們被你們侮辱」。

邱議瑩認為，「國民黨沒有台階下，所以今天白搭了，現在是一人得罪全立法院」。立委張廖萬堅則說，「現在的國民黨很脆弱、容易受傷，我們都要謹言慎行，避免他們燃點太低，一發不可收拾」。

院會休息期間，國民黨團要求行政院再度說明，保證核食不會在農曆年期間解禁，且郭國文要出面道歉。

直到下午3時半，柯建銘代表民進黨團，為郭的呼籲引起誤解、造成議事延宕而鞠躬道歉，才使院會恢復進行。

郭國文傍晚在臉書寫到，「對於福島五縣市食品宜採速戰速決，這是我個人一向的看法，但時間點和文字分寸拿捏會造成如此風波始料未及，對耽誤的一切，深表遺憾及不好意思」，為衝突畫句點，總預算案在昨晚6時完成三讀。