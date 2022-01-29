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新聞眼／綠黨內互打 核食攻防又歸零

記者 蔡晉宇
民進黨立委郭國文（圖）要求福食解禁的發言，引爆朝野衝突。（記者潘俊宏／攝影）
民進黨立委郭國文（圖）要求福食解禁的發言，引爆朝野衝突。（記者潘俊宏／攝影）

民進黨推動日本福島食品開放箭在弦上。為此黨政高層原先已沙盤推演多個宣示啟動開放時間點，包括最早的27日版本；不料接連發生「總預算進程延誤」與「郭國文自走砲」兩事件，徹底打亂執政黨布局。據悉，民進黨團總召柯建銘在27日黨團大會、28日與國民黨團協商時，均已明確表態，農曆年前行政命令修改不會啟動。核食議題峰迴路轉，年前最終可能回到原點，無實質進展。

據了解，日方立場確實希望台灣早日解禁，不過並無給出在年前的時間點壓力；台方曾考慮年前做出宣示動作，主要考量是透過「先行表態」方式先啟動核食議題，讓相關爭議在農曆新年期間能先行冷卻並凝聚共識，有利於年後行政命令修改的實質處理。

府院原先規畫的宣示年前開放時間點，當時未料到立院總預算案進度會落後，在野黨在立院戰場持續手握最大武器的情況下，形同讓執政黨要在立院臨時會期間，處理該議題的方案胎死腹中。

但蔡政府並未因此完全放棄年前宣示開放核食。知情人指出，府院自27日晚上到28日上午國安高層會議之前，都密集地交換意見，仍未排除在年前，甚至29日發起「政策宣示」的可能性。不料在28日上午，「郭國文暴走」事件再觸動在野黨敏感神經，府院高層聞訊，均感到錯愕之餘，也讓民進黨協商時不得不對在野黨承諾，核食戰場年前不動，過完年再「直球對決」。

民進黨內評估，雖未能在年前啟動處理核食，但黨團內部對核食議題，並沒有像先前面對萊豬般有分裂性看法，且核食在所有國家，禁止的是少數，不像萊豬一半一半，相較於萊豬，仍較容易處理。

民進黨 預算 國民黨

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