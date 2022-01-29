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解禁核食？柯建銘道歉滅火 總預算終於三讀

記者蔡晉宇／台北29日電
立法院臨時會28日最後一天，立委郭國文發文呼籲開放福島核食作為新春禮物，引爆國民黨團不惜提出倒閣讓立法院停擺。（記者潘俊宏／攝影）
立法院臨時會28日最後一天，立委郭國文發文呼籲開放福島核食作為新春禮物，引爆國民黨團不惜提出倒閣讓立法院停擺。（記者潘俊宏／攝影）

立法院臨時會昨最後一天，中央政府總預算案歷經十次協商，因正值日本福島食品解禁之際，朝野各有盤算，也牽動協商進程。昨一度因一篇「呼籲福島食品今天通過」發文，讓院會停擺四小時，最後在民進黨總召柯建銘公開鞠躬道歉下恢復協商，完成三讀。

蔡英文總統昨循例在年前於總統府內召開國安高層會議，研商「烏克蘭情勢及對因應台海情勢之影響」、「春節前後防疫措施及防疫物資整備狀況」及「春節前後物資、物價及股匯市經濟穩定措施」等三項議題。

外界關注的福食開放議題，未列入正式議程，府院高層僅在會前密集交換意見。

日本福食即將開放的消息近兩天甚囂塵上，國民黨團總召費鴻泰27日表態，揚言只要行政院會當天授權衛福部，或是直接通過日本福島五縣核災區食品進口，就退出朝野協商，柯建銘因此承諾，不會在總預算審查過程開放。

不過，昨天上午持續傳出總預算三讀後福島食品將解禁，郭國文更公開呼籲，開放日本福島等五縣食品應「速戰速決」，引爆國民黨立院黨團不滿，因此占領主席台杯葛議事進行，院會停擺四個多小時。經行政院澄清「並非事實」、立法院長游錫堃第九度在臉書發文呼籲朝野和諧地完成臨時會任務，最後柯建銘代郭國文鞠躬道歉後，國民黨團才同意繼續表決，在傍晚三讀總預算案。

今年度中央政府總預算案昨於立法院臨時會最後一天完成三讀，行政院提出的2兆2784億元（台幣，下同，約820億美元）總預算，經扣除公務員調整待遇163億元後，其餘2兆2621億元，統刪270億元，刪減率為1.19%。政策宣導費在國民黨團堅持下，從原先統刪20%提高到30%，編列11億元，國民黨立委曾銘宗提醒，過去曾發生1450網軍事件，希望執政黨記取教訓，別再發生。

此外，國民黨也針對外交部長吳釗燮任內斷交六國、通傳會主委陳耀祥完全配合執政黨撤銷中天執照，兩人均嚴重失格，提案刪除兩人特別費，皆被民進黨以人數優勢否決。

預算 國民黨 日本

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