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新聞評論／保衛「經國牌」 國民黨不能只出一張嘴

聯合報社論
蔡英文總統（中）日前出席七海官邸圖書館開幕剪踩，蔡總統發言肯定蔣經國總統的反共保台立場，相關言論至今仍餘波盪漾。（圖：總統府提供）
蔡英文總統（中）日前出席七海官邸圖書館開幕剪踩，蔡總統發言肯定蔣經國總統的反共保台立場，相關言論至今仍餘波盪漾。（圖：總統府提供）

蔡英文總統肯定前總統蔣經國「反共保台」的談話，引發綠營反彈，也激起國民黨的危機感。國民黨主席朱立倫回應說，蔣經國路線就是國民黨路線，歡迎民進黨跟隨，但不應以片面事實來扭曲其立場，他並以「四個路線」對比凸顯經國路線與民進黨路線的差異。這番論述固然有理，但更大的問題是，國民黨在保衛「經國牌」專利權時，有何具體舉措能師法前人爭取民心？

蔣經國在台灣的治理，主要是他在上海「打老虎」失敗後，隨即來台參與國民黨的改造，兩條脈絡息息相關。在俄國共產訓練下成長的蔣經國，喜歡走入群眾；他說過，「貧富不均、社會不平是一切紛爭之根，我願以打貧富不均為一生奮鬥之目標。」他畢生抑巨富，戒官商勾結；以農為本，堅持米糧價格保護庶民政策。蔣經國之所以受到台灣民眾肯定，就在他堅苦卓絕的改革作風，讓國民黨得以在台灣生根茁壯。然而，這種「和群眾站在一起」的精神，卻已不易在當下的國民黨找到。

蔣經國為了延續國民黨生機，他曾說過「時代在變，環境在變，潮流在變，本黨不能不變」，因此極力推動行政革新，包括以「催台青」政策加速國民黨本土化的改造。從林洋港、李登輝、吳伯雄以降，都是當時受提拔的台籍政治菁英，讓國民黨與社會草根更能結合，而救國團更是蔣經國結合青年支持並促使國民黨不斷換血革新的機制。類似的眼光和設計，在今天的國民黨已不復可見，年輕人無從參與國民黨的決策，更遑論高舉改革中興大旗，年輕人聞風景從的現象。

由於民進黨的霸道和打壓，不僅國民黨面臨前所未見危機，連台灣幾十年的民主成果都岌岌可危。然而，許多國民黨人顯仍未徹底意識到這個危機。黨中央每天都有斷炊之危機，雖有半數縣市首長執政，卻因他們刻意保持距離，讓國民黨陷於「隨人顧性命」的窘境。面對這種分崩離析的景象，國民黨始終沒有激盪出從廢墟中重建的火花，常為現實所困，疲於奔命。相形之下，權力在握的民進黨儘管派系爭奪激烈，在重要議題上都能放下分歧齊心「打群架」，更使國民黨處於被動因應態勢。國民黨中央必須右手強化立法委員在國會的監督力，左手號召地方諸侯衷心團結，整理論述，關懷基層，才有奮力一搏的機會。

儘管國民黨當下處境艱難，但再怎麼苦，其實也比不上蔣經國時代的艱辛。蔣經國創辦救國團，推克難精神，推團結自強運動，都是在挫敗難局中設法無中生有，要讓中華民國的命脈得以延續。他不僅以時代精神籌謀對策喚醒民眾，凝結力量，鼓舞士氣，謹慎將事，更以具體政績來爭取民心，維持中華民國憲政體制於不墜。

正因蔣經國心中常惦記著人民與社會，因而勇於舉債推動十大建設，勇於改革解除戒嚴，勇於開放老兵返鄉探親，甚至企圖突破美方限制研發核彈，不因國際難關侷限政府突圍的試探。試想，當年政府既要照顧隨政府來台軍民，又要面對台灣社會轉型的挑戰，哪一項挑戰不艱鉅？但蔣經國敢堅持原則直球對決，這種勇氣與魄力，當今藍營領導人誰能企及？

朱立倫主席可以用蔣經國的政績來駁斥蔡政府的諸多不是，但也應用他的教訓來自省國民黨的諸多缺失。今天的國民黨，要保衛「經國牌」的傳承，就要發揚蔣經國堅苦卓絕的精神，在逆境中淬勵前進，否則只是空打一場「經國牌」的口水戰而已。

國民黨 蔣經國 民進黨

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