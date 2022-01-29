「絕無朱下韓上」韓國瑜：我不當螃蟹

趙江朱韓 藍4要角合體發文 中廣董事長趙少康（左起）、國民黨立委江啟臣、國民黨主席朱立倫與高雄市前市長韓國瑜昨晚聯合發文為國民黨加油。這次的合體發文是由韓國瑜召集，昨晚邀請三人相聚暢談。藍營四大要角難得同框，有意展現國民黨大團結。（取材自臉書）

四大公投與中二立委補選接連遭遇挫敗，國民黨 內士氣低迷。高雄市前市長韓國瑜 前晚做東邀宴黨主席朱立倫、前主席江啟臣與中廣董事長趙少康，要訴諸藍軍大團結。黨內有心人解讀韓在操作「朱下韓上」，韓昨受訪澄清，「絕不當螃蟹」。

韓國瑜昨接受廣播專訪。他解釋，賣螃蟹的簍子不會蓋蓋子，因為螃蟹往上爬，會被另一隻抓下來。如果國民黨文化也是這樣，「你上來，我卻希望你摔跤」，這樣永遠沒救，國民黨絕對不能變成這樣子，澄清絕無「朱下韓上」的事。

韓國瑜表示，朱立倫剛選上黨主席，昨天餐敘是給朱打氣加油。昨天餐敘是希望營造團結，否則對基層藍軍太不公平，他們心在流血，但上面卻是「別人的成功就是我的失敗」，這怎麼行？聚一下，讓藍軍基層覺得這個黨有出息，也闢除不必要的謠言。

韓前天宣布，年底前要探訪百位台灣正向力量民眾，並將辦「點亮微光讀書會」與民眾交流，被解讀有意再戰2024總統大選。韓昨表示，「目前為止完全沒這個計畫，未來不曉得」。他指出，國民黨2022年的檻都還沒過去，目前國民黨執政的14縣市能否保下來？還要不要再突破剩下的8個縣市？大家一條心，先突破再說，對於2024年總統大選，「等過了這個檻再說」。

對於被點名是年底台北市等縣市長選舉可能人選，韓國瑜表示，「絕對不會有」參選2022年選舉的規畫，「我人在家中坐，新聞滿天飛，我自己都不好意思」。韓也點名，立委蔣萬安是學養俱佳的優質候選人。

韓國瑜說，台北市長選戰「黨內即將宣布參選的候選人非常優質」，大家可多多支持，蔣萬安是很優質、有涵養、教養的候選人。他說，台北市是首善之都，他不會參選，但會很期待下一屆台北市長，「萬安當然不錯，被提名當然支持」。

韓國瑜也開玩笑說，現在美、日與北京不喜歡國民黨，綠的也在打國民黨，自己還在打自己，現在藍軍是五個打一個，非常艱難。