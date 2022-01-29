「絕無朱下韓上」韓國瑜：我不當螃蟹
四大公投與中二立委補選接連遭遇挫敗，國民黨內士氣低迷。高雄市前市長韓國瑜前晚做東邀宴黨主席朱立倫、前主席江啟臣與中廣董事長趙少康，要訴諸藍軍大團結。黨內有心人解讀韓在操作「朱下韓上」，韓昨受訪澄清，「絕不當螃蟹」。
韓國瑜昨接受廣播專訪。他解釋，賣螃蟹的簍子不會蓋蓋子，因為螃蟹往上爬，會被另一隻抓下來。如果國民黨文化也是這樣，「你上來，我卻希望你摔跤」，這樣永遠沒救，國民黨絕對不能變成這樣子，澄清絕無「朱下韓上」的事。
韓國瑜表示，朱立倫剛選上黨主席，昨天餐敘是給朱打氣加油。昨天餐敘是希望營造團結，否則對基層藍軍太不公平，他們心在流血，但上面卻是「別人的成功就是我的失敗」，這怎麼行？聚一下，讓藍軍基層覺得這個黨有出息，也闢除不必要的謠言。
韓前天宣布，年底前要探訪百位台灣正向力量民眾，並將辦「點亮微光讀書會」與民眾交流，被解讀有意再戰2024總統大選。韓昨表示，「目前為止完全沒這個計畫，未來不曉得」。他指出，國民黨2022年的檻都還沒過去，目前國民黨執政的14縣市能否保下來？還要不要再突破剩下的8個縣市？大家一條心，先突破再說，對於2024年總統大選，「等過了這個檻再說」。
對於被點名是年底台北市等縣市長選舉可能人選，韓國瑜表示，「絕對不會有」參選2022年選舉的規畫，「我人在家中坐，新聞滿天飛，我自己都不好意思」。韓也點名，立委蔣萬安是學養俱佳的優質候選人。
韓國瑜說，台北市長選戰「黨內即將宣布參選的候選人非常優質」，大家可多多支持，蔣萬安是很優質、有涵養、教養的候選人。他說，台北市是首善之都，他不會參選，但會很期待下一屆台北市長，「萬安當然不錯，被提名當然支持」。
韓國瑜也開玩笑說，現在美、日與北京不喜歡國民黨，綠的也在打國民黨，自己還在打自己，現在藍軍是五個打一個，非常艱難。
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