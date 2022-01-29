爭台北市長 蔣萬安積極布局 把陳時中當勁敵

台北市長選舉將於年底登場，被視為國民黨熱門人選的立委蔣萬安，除密集拜會地方，也已為農曆年後的選戰策略預作鋪排，將以「後疫情時代」為主軸，大有與衛福部長陳時中 較勁的意味；反觀原被看好代表民進黨 競選北市長的陳時中，日前受訪時僅保守表示，「疫情沒控制之下，完全不考慮此事。」

鏡週刊報導，蔣萬安近日聲勢回升，積極布局參選北市長，私下也鬆口將在農曆年後正式宣布參選；前陣子他更在萬華區設立心理及法律諮詢服務據點，被解讀與陳時中在防疫上隔空較勁。

藍營內部也評估，目前蔣萬安最大的勁敵就是陳時中，地方已喊出「抗中（陳時中）保台（台北市）」等口號，盼黨中央儘速通過提名辦法，徵召蔣萬安參選市長，及早與議員布局首都之戰。

據報導，國民黨近日私下對台北市長選戰進行民調 ，結果顯示，民進黨最強人選確實是陳時中；該份民調也顯示，無論民進黨派陳時中、前交通部長林佳龍、駐美代表蕭美琴、基隆市長林右昌或前文化部長鄭麗君出戰，加上民眾黨支持的台北市副市長黃珊珊，三腳督的戰況下，蔣萬安整體民調仍居第一。

不過，藍營地方人士表示，蔣萬安的難題恐怕會在深藍支持者，接下來民進黨勢必會挑戰他對轉型正義、中正紀念堂存廢的態度，蔣必須慎重思考如何在中間、泛藍及深藍選民之間取得平衡。此外，黃珊珊因執行防疫工作，加上有台北市長柯文哲的光環護體，聲勢持續攀升，也恐成為蔣另一道難題。

報導指出，國民黨初步規畫在2月底、3月初完成台北市長提名，黨中央不排除以協調代替初選，減少內耗。目前市長人選除了蔣萬安呼聲高，黨內也建議，應勸進市議員羅智強挑戰其他選區，以進一步壓縮黨內整合時程。