我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

F-35C撞航母墜南海 第7艦隊：網傳「入水」照為真

賓州匹茲堡橋塌 巴士搖搖欲墜 民眾驚恐

爭台北市長 蔣萬安積極布局 把陳時中當勁敵

台灣新聞組／台北29日電

台北市長選舉將於年底登場，被視為國民黨熱門人選的立委蔣萬安，除密集拜會地方，也已為農曆年後的選戰策略預作鋪排，將以「後疫情時代」為主軸，大有與衛福部長陳時中較勁的意味；反觀原被看好代表民進黨競選北市長的陳時中，日前受訪時僅保守表示，「疫情沒控制之下，完全不考慮此事。」

鏡週刊報導，蔣萬安近日聲勢回升，積極布局參選北市長，私下也鬆口將在農曆年後正式宣布參選；前陣子他更在萬華區設立心理及法律諮詢服務據點，被解讀與陳時中在防疫上隔空較勁。

藍營內部也評估，目前蔣萬安最大的勁敵就是陳時中，地方已喊出「抗中（陳時中）保台（台北市）」等口號，盼黨中央儘速通過提名辦法，徵召蔣萬安參選市長，及早與議員布局首都之戰。

據報導，國民黨近日私下對台北市長選戰進行民調，結果顯示，民進黨最強人選確實是陳時中；該份民調也顯示，無論民進黨派陳時中、前交通部長林佳龍、駐美代表蕭美琴、基隆市長林右昌或前文化部長鄭麗君出戰，加上民眾黨支持的台北市副市長黃珊珊，三腳督的戰況下，蔣萬安整體民調仍居第一。

不過，藍營地方人士表示，蔣萬安的難題恐怕會在深藍支持者，接下來民進黨勢必會挑戰他對轉型正義、中正紀念堂存廢的態度，蔣必須慎重思考如何在中間、泛藍及深藍選民之間取得平衡。此外，黃珊珊因執行防疫工作，加上有台北市長柯文哲的光環護體，聲勢持續攀升，也恐成為蔣另一道難題。

報導指出，國民黨初步規畫在2月底、3月初完成台北市長提名，黨中央不排除以協調代替初選，減少內耗。目前市長人選除了蔣萬安呼聲高，黨內也建議，應勸進市議員羅智強挑戰其他選區，以進一步壓縮黨內整合時程。

陳時中 民進黨 民調

上一則

解禁核食？柯建銘道歉滅火 總預算終於三讀

下一則

新聞眼／綠黨內互打 核食攻防又歸零

延伸閱讀

台本土+22 桃園餐廳傳到幼兒園 高雄匡列者「整車載走」

台本土+22 桃園餐廳傳到幼兒園 高雄匡列者「整車載走」
高雄學測生確診 80師生集中檢疫「不能跟家人過年」

高雄學測生確診 80師生集中檢疫「不能跟家人過年」
台本土+13 高雄嚴防 學測生確診

台本土+13 高雄嚴防 學測生確診
春節警戒不升級 桃、高加強防疫 陳時中：危機還沒過

春節警戒不升級 桃、高加強防疫 陳時中：危機還沒過

熱門新聞

本土疫情持續延燒，外界這才發現，過去兩年指揮中心採取的都是「想像式防疫」。圖為帶著子女前往接種站的家長。（記者侯永全／攝影）

新聞評論／原來…台灣2年來都身處「想像式防疫」

2022-01-22 02:28
駐立陶宛台灣代表處去年11月18日掛牌成立。(Getty Images)

路透：立陶宛考慮要求台代表處更名 「台灣人民代表處」

2022-01-25 14:50
中油煉製事業部執行長徐漢涉收賄，辦公室共搜出台幣2700萬現金。(記者陳玫伶／翻攝)

中油爆貪瀆 「油人楷模」執行長辦公室搜出2700萬

2022-01-28 02:27
桃園亞旭電腦廠兩名移工1月9日到西堤用餐後確診，衛福部人員21日帶著裝備進入港區大樓。記者季相儒／攝影

台灣本土+83 確診大爆發

2022-01-21 17:17
孫安佐遭依製槍未遂罪起訴，歷經出庭9次辯論終結，今天宣判。（本報資料照片）

孫鵬兒子涉在美國製槍未遂 台法院判公訴不受理

2022-01-26 15:05
中國軍機今天大批出海，有包括殲16（如圖）等37架快慢軍機編隊出海操演，創下紀錄。圖/台空軍司令部提供

創紀錄 37架中國軍機今擾台西南防空識別區

2022-01-23 10:55

超人氣

更多 >
鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天

鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天
巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元

巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元
爸媽都因染疫失去嗅覺不知失火 兩歲男童機警救全家

爸媽都因染疫失去嗅覺不知失火 兩歲男童機警救全家
大咖楊冪、趙麗穎到Angelababy都離婚 原因出在這

大咖楊冪、趙麗穎到Angelababy都離婚 原因出在這
紐約再迎冬季風暴 政府急發災害預警 LIRR等公交線停運

紐約再迎冬季風暴 政府急發災害預警 LIRR等公交線停運