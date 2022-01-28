我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／黃曉明、Angelababy官宣離婚「未來仍是家人」

直擊／南加公寓傳持槍入室搶劫 華人1死1傷

陳雪生性騷擾范雲事件落幕 陳雪生道歉兩人握手言和

記者吳亮賢／台北28日電
民進黨立委范雲指控國民黨立委陳雪生性騷擾，台北地院日前判決，陳雪生性騷擾成立，須賠8萬元台幣給范雲。陳雪生28日在民進黨團總召柯建銘見證下，向范雲道歉，兩人也握手言和。(圖：范雲辦公室提供)
民進黨立委范雲指控國民黨立委陳雪生性騷擾，台北地院日前判決，陳雪生性騷擾成立，須賠8萬元台幣給范雲。陳雪生28日在民進黨團總召柯建銘見證下，向范雲道歉，兩人也握手言和。(圖：范雲辦公室提供)

立法院前年因審查監察院長被提名人陳菊人事案，爆發衝突，民進黨立委范雲指控國民黨立委陳雪生在過程中以肚子頂她，涉及性騷擾，台北地院日前判決，陳雪生性騷擾成立，須賠8萬元台幣給范雲。陳雪生今在民進黨團總召柯建銘見證下，向范雲道歉，兩人也握手言和。

范雲指出，陳雪生的道歉，讓她再次更感同身受許多性騷擾事件受害者的心路歷程。「我是一個立委，能有公眾的關注、替自己發聲的管道，也有其他同事的支持。那麼其他尋常人民呢？他們得花多大的力氣，才能要到公道？ 」

范雲表示，除了性騷擾事件本身，這一年半來，她經歷了行政申訴、民事及刑事告訴的漫長痛苦過程。三案勝訴終還給她基本的正義，而陳雪生今天的公開道歉，是台灣推動性別平等進程中，一個重要的範例。

范雲說，她願意理解陳雪生在性騷擾事件發生後，各種直覺反應及言語反擊，很可能是因為在其人生中沒有接受過性別平等教育，不夠瞭解性別平等、對他人身體界線必須尊重的概念。「我希望這樣的道歉，能被關注，我也願意肯定他道歉的勇氣。」

范雲表示，性別平等教育法施行18年，也代表台灣35歲以上的成年人沒有受過性別平等教育，所以更需要一再宣導、教育與傳遞性別平等的重要性。如此，才能減少加害人，也讓被害人更有勇氣求助與爭取公平對待。「我今天也向他表達，希望陳委員未來可以一起努力，推動性別平等、防制性別暴力！」期盼有一天，社會能不分性別彼此尊重他人，終止性騷擾、侵害的發生。

性騷擾 教育 民進黨

上一則

何韻詩反送中遭潑漆 統促黨主委判3個月

下一則

黑白集／藉蔣騙票 變種民進黨吃定藍營

延伸閱讀

拜登簽行政命令 將性騷擾列為美國軍法罪行

拜登簽行政命令 將性騷擾列為美國軍法罪行
促轉會5月屆滿不延任 交棒計畫不明

促轉會5月屆滿不延任 交棒計畫不明
國民黨拒絕多數暴力 杯葛民進黨自排修憲公聽會

國民黨拒絕多數暴力 杯葛民進黨自排修憲公聽會
黑白集／辣妹翹臀助陣公投 綠女權立委同意嗎

黑白集／辣妹翹臀助陣公投 綠女權立委同意嗎

熱門新聞

本土疫情持續延燒，外界這才發現，過去兩年指揮中心採取的都是「想像式防疫」。圖為帶著子女前往接種站的家長。（記者侯永全／攝影）

新聞評論／原來…台灣2年來都身處「想像式防疫」

2022-01-22 02:28
駐立陶宛台灣代表處去年11月18日掛牌成立。(Getty Images)

路透：立陶宛考慮要求台代表處更名 「台灣人民代表處」

2022-01-25 14:50
國安會前秘書長蘇起。（本報資料照片）

蘇起：兩岸談判已沒有了 北京將單方面處理台灣問題

2022-01-20 21:09
桃園亞旭電腦廠兩名移工1月9日到西堤用餐後確診，衛福部人員21日帶著裝備進入港區大樓。記者季相儒／攝影

台灣本土+83 確診大爆發

2022-01-21 17:17
孫安佐遭依製槍未遂罪起訴，歷經出庭9次辯論終結，今天宣判。（本報資料照片）

孫鵬兒子涉在美國製槍未遂 台法院判公訴不受理

2022-01-26 15:05
中國軍機今天大批出海，有包括殲16（如圖）等37架快慢軍機編隊出海操演，創下紀錄。圖/台空軍司令部提供

創紀錄 37架中國軍機今擾台西南防空識別區

2022-01-23 10:55

超人氣

更多 >
英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦

英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦
股市劇烈波動時 謹記巴菲特這些投資忠告

股市劇烈波動時 謹記巴菲特這些投資忠告
現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷

現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷
「手術室裡全是錢」醫院聚餐橫幅 網友怒轟沒醫德

「手術室裡全是錢」醫院聚餐橫幅 網友怒轟沒醫德
識別KN95口罩假冒產品看這些

識別KN95口罩假冒產品看這些