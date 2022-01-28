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二審賠更多 太陽花驅離濺血 北市警確定國賠141萬

台灣新聞組／台北28日電
2014年太陽花學運，警察驅離闖入行政院民眾發生流血事件，高院判市警局須國賠台幣140萬餘元。（本報資料照片）
2014年太陽花學運，警察驅離闖入行政院民眾發生流血事件，高院判市警局須國賠台幣140萬餘元。（本報資料照片）

2014年太陽花學運占領行政院遭驅離時濺血，台聯前立委周倪安等29人認為警方執法過當，提告向台北市政府、警察局請求國家賠償，一審判市警局應賠償周等14人111萬餘元（台幣，下同，約3.9萬美元）；案件上訴，台灣高等法院昨判市警局賠償19人共140萬8169元。市警局不得再上訴。

警政署和北市警局表示尊重判決，會持續檢討精進聚眾活動處理；但北市警局對高院將舉證責任不利益由國家機關負擔，感到遺憾。

周倪安說，政黨輪替後她向政府喊話，至今沒有任何一個暴力警察、下令長官被究責，她會持續追求正義；判決結果告知執法人員必須尊重法律，目的不能正當化手段，相信警察未來執勤會收斂一點。民間司改會聲明，這不僅是正義最起碼的伸張，也是法治勝利，衷心期盼未來沒人再因為上街陳抗而受傷。

周倪安等29人提告請求國家賠償醫療費、精神慰撫金等838萬餘元，台北地院一審勘驗錄影畫面、證人證述，認定周等人被少數員警肢體攻擊、用警械毆擊，部分員警執法逾越比例原則造成人民受傷，市警局應負國家賠償責任。

市警局和周等人上訴，高院認為，民眾未經核准、破壞拒馬進入行政院區，違反集會遊行法規定，員警為保護機關安全、避免危害公共秩序，可以強制驅離民眾，但要符合比例原則。

警察強行驅離侵入行政院區及禁制區民眾，過程造成身體擦挫傷，合法未違背比例原則，但周倪安等15人分別頭皮撕裂傷、頭部挫傷、眼窩骨骨折、肋骨骨折等，應不是員警以抬抱、拉離方式驅離導致，再參照現場錄影畫面、證人證詞，可認定部分員警逾越比例原則，且查無陳抗民眾施加暴力，市警局不能以執行勤務為由阻卻責任。

判決指出，雖無法證明民眾傷勢是警械所傷，仍適用國家賠償法，應由市警局為賠償義務機關，判賠償19人共140萬餘元。

警察 驅離 高院

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