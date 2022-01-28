黑白集／藉蔣騙票 變種民進黨吃定藍營

經國紀念園區揭幕，行政院長蘇貞昌酸說，別看獨裁者晚年慈眉善目，就忘記他過往滿手血腥。此語反遭外界挖苦：蔣經國 老來慈眉善目，相由心生的蘇貞昌則愈橫眉豎眼。一見反應欠佳，蘇院長次日附和蔡總統的「反共保台」說，批國民黨 是不肖子孫，蔣經國在世也會氣死。

對政治領袖的評價，民心自有一把尺。20年來每次調查，蔣經國都穩居歷任總統冠軍。蔡英文 選擇順水推舟，讚揚「反共保台」，順勢讓自己和他連結；蘇貞昌選擇對幹，弄得灰頭土臉，只好改口。兩人的嗅覺敏感度，落差不可以道里計：蘇企圖心強，但每在關鍵時刻都開高走低，輸給黨內外對手，原因不能怪別人，正是只懂「衝衝衝」。

相對蠻牛瞎衝的蘇貞昌，要論善講漂亮話，蔡總統約莫是歷來元首冠軍。單看她談謙卑與和解，聲稱「沒人該為自己的認同道歉」，儼有林肯及曼德拉之勢。但在形式民主下，她藉著高明狠辣的輿論操作，對不同族群或拉或打的精算，恣意濫用國會多數，閹割獨立機關的自主，實質上愈來愈固化控制，愈來愈往強人邁進。

至於國民黨，至今只會對付蘇貞昌之類墨守舊記憶的老民進黨，遇上擅長表演向中靠攏的「變種」對手便無計可施，紅帽子被扣得死緊，若要說不肖子孫，這才是真正原因。