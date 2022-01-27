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政院抽掉報告案 核食年前闖關難

台灣新聞組╱台北27日電

蔡政府開放日本福島食品箭在弦上，民進黨內原擬「速戰速決」，主張農曆年前「先表態再公告」，府院黨高層也曾沙盤推演，評估在立院通過總預算後宣布，但總預算進度緩慢，民進黨內昨普遍認為，核食要在年前闖關的可能性已大幅降低。

行政院昨晚開會到深夜，黨政高層指出，行政院會今原本有排衛福部報告日本食品議題，但總預算持續卡關，國民黨策略也很清楚會拖延到底，最後決定抽掉議程，衛福部在春節後才會公告。

據了解，國安高層明天上午開會，福島食品雖未列入正式議程，但不排除廣泛討論。民進黨立委說，在年前清理福食議題戰場確實是最有利戰略，在四大公投過關後，當前的綠營士氣也有本錢能過關，但總預算卡關，打亂原來節奏，福食恐錯過了年前開放時機。

國民黨立院黨團今早將召開黨團大會，若政府宣布福食解禁，不可能讓總預算繼續協商下去。國民黨主席朱立倫說，在沒有任何科學證據的配套，民進黨想要做任何驟然開放，國民黨會堅定跟全民站在一起。

民進黨立院黨團總召柯建銘說，福島食品遲早要面對，何時開放，尊重總統和國安團隊。全世界只剩台灣、中國未開放，攸關加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），若中國大陸比台灣早開放，事情非常嚴重。

外交部長吳釗燮昨說，台灣若要加入國際經貿組織，勢必要接受國際標準。國民黨團書記長陳玉珍質疑，日本駐台代表泉裕泰已表達，開放與否和加入CPTPP沒有掛鉤，政府此刻開放等同未戰先降，「到底以泉裕泰為準，還是你的為準？」吳釗燮則反酸，「若妳跟駐日代表這麼熟，可以直接去問他」。

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