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洛杉磯僑宴改視訊 賴清德從台灣帶4樣禮物給僑胞

記者丘采薇／洛杉磯報導
副總統賴清德與僑胞視訊對談。(圖:總統府提供)
副總統賴清德與僑胞視訊對談。(圖:總統府提供)

副總統賴清德出訪宏都拉斯，過境洛杉磯受台僑熱情歡迎，但因新冠肺炎疫情升溫，這次過境不舉行僑宴。賴清德改由視訊對談向台僑拜年，他也表示，此行他特別帶來了春聯、紅包袋及福袋，另外也準備了象徵「平安如意」的琉璃箔金吊飾要給僑界朋友，希望能藉由來自故鄉的祝福，表達對大家的感謝。

賴清德表示，感謝僑胞特地前來下榻旅館歡迎，這次因為疫情關係，無法和大家好好互動、握手或擁抱，相當可惜。原先規劃人數較少的僑宴，也因美國疫情越來越嚴重，他不願意發生任何疏失而將病毒帶入台灣境內，最後決定以防疫為最優先考量。不過，他相信未來不論是在台灣或美國，都有很多機會可以充分交流互動。

賴清德說，此次前往宏都拉斯共和國，蔡英文總統特別交待三項任務，第一，深化邦誼；第二，深化合作；第三，深化台灣在國際社會參與的空間。除了這三項任務以外，蔡英文也特別囑咐他向僑領及台灣同鄉表達感謝。尤其是僑界在疫情開始時，就發起「一千萬個口罩，一千萬個愛心」的捐贈活動。稍早他和美國政要互動交流時，對方也提起這點。台灣僑胞在美國社會發揮了正面的力量，讓他深感光榮。

賴清德也說，透過視訊看到40位僑領在螢幕上，畫面非常壯觀，就像是台灣的力量，在國際社會的每一個角落發揮效果，令他非常感動。最後，他也祝福大家身體健康、虎年行大運。

賴清德 疫情 蔡英文

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