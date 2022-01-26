蔡英文打經國牌 昔文膽姚人多批：轉型正義當政治工具

蔡英文總統肯定故總統蔣經國「反共保台」，總統府前副秘書長姚人多發表長文直言，蔡英文去紀念蔣經國是價值錯亂。圖為蔡英文（中）日前出席七海官邸圖書館開幕剪踩。（取材自總統府flicker）

蔡英文 總統日前肯定故總統蔣經國 「反共保台」言論，前蔡英文首席文膽、總統府前副秘書長姚人多昨發表3000多字長文，直言蔡總統去紀念蔣經國是價值錯亂，他非常不以為然，「總統，妳錯了」。姚人多認為，蔡英文把轉型正義拿去政治市場上交換、把轉型正義拿來做為政黨角力與政治攻防的工具，這是錯的，甚至是不道德的。

本報系聯合報報導，民進黨前立委段宜康日前開出第一槍，批評蔡英文「莫名其妙，無言以對」，曾任蔡英文核心幕僚的姚人多昨也公開唱反調，當年挺蔡的黨內青壯派不滿炸鍋。

變獨裁者傳人 「不知該哭還該笑」

姚人多昨表示，當2020年他離開政治領域，就真的離開了。他一直覺得，政治上總有些東西不應該被拿出來交換，所以他反對蔡英文去紀念蔣經國，因為蔡把轉型正義拿來做為政黨角力與政治攻防的工具，「這是錯的，甚至是不道德的」。

他也表示，全世界宣稱要做轉型正義的國家，很少有國家元首會這樣做，一個宣稱要做轉型正義的總統，最後變成獨裁者的傳人，「我實在不知道該哭還是該笑」。

掩飾人設不一 府動員帶輿論風向

姚人多指出，為了要掩飾蔡英文「人設」的不一致，總統府這兩天動員大量媒體輿論，試圖把風向帶到蔡英文去現場教訓藍營的政治人物，甚至是去搶國民黨 神主牌，在他看來是荒謬無比；國民黨神主牌是蔡英文去一次活動就搶得下來的嗎？如果允許蔡英文打蔣經國牌，在往後日子裡，就會看到「有時紀念蔣經國，有時紀念鄭南榕的蔡總統，你準備好要活得這麼不一致了嗎？」

台北中國時報報導，姚人多說，為了反共，所有違反人權的作為都可以被原諒，難道不是兩蔣時代合法性的重要基礎？蔡總統高舉反共保台大旗的同時，難道不正是在複製威權時代的邏輯？只要統治者反共，做的一切都可以功過相抵。

傳幕僚反對出席 蔡堅持談蔣經國

外傳蔡英文是在親近幕僚都強力反對下，堅持出席蔣經國圖書館開幕致詞，當天講稿改10多次，還是在幕僚堅持下，才放入「抗中保台」概念，但幕僚堅持提到林宅血案、陳文成命案等轉型正義個案，蔡英文都略去不說。