黑白集／疫情圖卡沒桃高 指揮中心雙標迴護「綠阿哥」

指揮中心宣布維持二級警戒，迎接與病毒共存的春節。陳時中 說，不明傳染鏈以桃園和高雄為重中之重，規模大且狀況複雜；王必勝也坦言，風險未降。官話說得保守，但官宣花樣可多了，阿中的疫情 圖卡只剩本土病例總數，略去熱點，免得民眾在細節裡找魔鬼。

桃園高雄疫情一馬當先，鄉民卻發現貓膩：阿中直播手板竟無兩市病例數，倒是境外病例逐一羅列。民眾質疑，蓋牌是麻痺民心，接受共存；還有人嘲諷，指揮中心在等雙北跟上，才會列出縣市染疫數。

熱心鄉民找出疾管署去年模板，填上最新數字，桃、高赫然登大榜，直如去年雙北數字被大字標記的景象。讓人想起，當時綠營側翼瘋傳官方圖卡，趁疫伐雙北市長。黨不讓人看桃園高雄，是怕業力引爆嗎？

蔡政府要迴護兩位綠阿哥市長，雙標反而暴露桃園破洞累累。從實名制與移工宿舍管理，到集中檢疫所量能，都禁不起考驗。指揮中心替大阿哥粉飾太平，疫情地圖上，100多例的桃園和個位數的雙北圈在同一色塊，自以為天衣無縫，仍被鄉民揪出。

圍堵病毒不易，蔡政府便轉進認知作戰。黨內吹起與病毒共存的風，蓋牌雙城，阿哥免升三級警戒；以便民眾因無知而無懼，南北趴趴走過好年。台灣人過年都要賭一把，這回全民陪阿中賭一場。