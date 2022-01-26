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福食解禁最快明宣布？在野嗆突襲、藐視國會

台灣新聞組／台北26日電
立法院25日朝野協商，外傳日本福島食品將在總預算完成協商後宣布開放，在野黨大表不滿，揚言抗爭杯葛，總預算闖關埋變數。（記者曾學仁／攝影）
立法院25日朝野協商，外傳日本福島食品將在總預算完成協商後宣布開放，在野黨大表不滿，揚言抗爭杯葛，總預算闖關埋變數。（記者曾學仁／攝影）

日本福島食品解禁箭在弦上，最快將在農曆年前闖關。黨政人士昨證實，福食極可能在立法院完成總預算協商後開放，表定最快明天宣布；但藍營決議全力反制，讓福食闖關充滿變數。行政院長蘇貞昌昨說，政府會依據科學證據把關食安，「這次公投非常清楚顯示，我們要遵守國際標準和規則，政府也會這樣來做。」

黨政人士指出，福食啟動決戰時間評估選在過年前，主要考量公投和中二補選勝利後氣勢仍在，應趁著民調有靠山之時「速戰速決」，過年後恐變數較多。就算在年前宣布，也僅是態度性表態，相關行政命令送立法院備查仍會在過年後才送出，屆時才是真正的朝野攻防戰場。

綠營人士也透露，近期連環團色彩重的民進黨立委在年節送禮也不約而同挑選日本產品，的確嗅到開放福食的氛圍，過年前宣布開放的確是可能狀況。

國民黨立委曾銘宗昨質詢是否在本周宣布開放？衛福部長陳時中說，「目前沒有得到這方面訊息，我無法預測」。曾銘宗說，陳時中在國會殿堂已表達未接獲相關訊息，若蔡政府真在農曆年前開放，就是「突襲」宣布重大政策，踐踏、藐視國會，勢必衝擊朝野互信，在野黨一定會有抗爭，並追究陳時中責任。

民眾黨立委張其祿指出，沒有配套措施就開放福食太過倉促，在野黨必反彈，並比照開放萊豬要求源頭管理、明確標示。

行政院發言人羅秉成說，福食主責部會屬衛福部，目前沒有聽說周四的行政院會有宣布的規畫。衛福部食藥署指出，一切以政府公告為原則。

陳時中 公投 日本

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