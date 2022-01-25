總統府官網誤植山寨國旗4年半 預算遭卡關一夜更正

總統府官網國旗2017年7月遭時任國民黨文傳會副主委的現任立委洪孟楷質疑「矮胖」成山寨國旗，但4年半均未更正。洪審查今年度總統府預算時，再提刪減、凍結預算案要求改正，經24日晚朝野協商，總統府25日晨火速更正，讓洪批過去都在瞎扯。（圖為修正前）。(取材自總統府官網)

總統府官網國旗2017年7月遭時任國民黨文傳會副主委的現任立委洪孟楷質疑「矮胖」成山寨國旗，但4年半均未更正。洪審查今年度總統府預算 時，再提刪減、凍結預算案要求改正，經昨晚朝野協商，總統府今晨火速更正，讓洪批過去都在瞎扯。

蔡英文總統2016年上任後，總統府官網大改版，但改版後網頁上方以綠色總統府剪影內的國旗圖，卻被壓成扁平狀，不符「中華民國 國徽國旗法」規定，且桌機版官網與手機版官網均為「同規格款式」，證明設計就是如此。

「中華民國國徽國旗法」規定，國旗展開旗面的橫（寬）縱（高）比應為3比2，含白日的青天旗面展開的長方形面積應占全旗4分之1，也就是青天橫（寬）縱（高）長度比應「等比」占總旗面各2分之1。

但總統府官網改版後國旗，橫（寬）縱（高）長度比約為17比9，比標準格式「矮胖」；含白日的青天旗面部分，橫（寬）縱（高）長度比約為4比3，又比國旗法規定的3比2「清瘦」。

而總統府官網上國旗中的青天旗面，縱（高）部分雖符合展開全旗面高的2分之1，但橫（寬）卻約僅全旗面寬3分之1，整體旗面設計，青天旗面部分大幅縮水，感覺像「擠在」國旗左上角。

2017年7月29日洪孟楷質疑，國旗是國家最崇高的具體象徵，樣式不可善加變動，但總統府2016年花519萬元改版官網，卻把國旗搞成像是「山寨版」，帶頭讓國旗變形扭曲國格，也有違反刑法公然損壞、除去或污辱國旗疑慮。

也因「中華民國國徽國旗法」規定製售國旗設計不合標準應由當地政府取締或糾正，當時洪孟楷還以總統府官網國旗圖案是付費設計，形同製售不合規定國旗，要台北市政府取締。之後洪還至監察院告發總統府違法與台北市長柯文哲瀆職。

但洪孟楷當時的要求與主張，雖引發藍營與社會迴響，總統府卻堅稱圖像設計合乎規定，堅持不改正，遭洪要求或告發調查、檢舉的相關單位也未具體回應。

如今洪孟楷已擔任立委，歷經4年半後，在審議今年度總統府預算案時，以刪減、凍結總統府研發預算提案形式，表示總統府官網上國旗設計不符比例，屬人為疏失，執意不更改更是業務偏失，具體要求總統府限期專案報告才同意解凍預算。

洪孟楷刪減、凍結預算提案昨晚在立院朝野協商過程獲討論，總統府副秘書長李俊俋還一度以國旗圍巾格式解釋，但卻連民進黨 團總召柯建銘與民進黨團幹事長劉世芳都提醒，設計有錯改正就好，沒必要再硬拗，最後同意改正，並一夜完成。

洪孟楷表示，總統府此次能一夜更正官網國旗圖樣格式，證明4年多前以設計美感、解析度，審制堅持設計合乎規定等回應說詞都是瞎扯，4年半下來最大不同，就是因為他當上立委，可以審查預算，就願意恢復正常。

洪孟楷說，總統府是國家門面，任何政黨都有可能政黨輪替，但國旗代表的是中華民國，一切應依照法令規定，如今總統府官網國旗願意改回合乎規定，予以肯定，也希望未來無論任何政黨執政，大家都要尊重這一面中華民國國旗。

因總統府更正國旗形式，凍結提案已撤。