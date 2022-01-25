黑白集／綠為選票「蹭蔣」 拙劣的黑臉白臉

故總統蔣經國 的「七海文化園區」揭幕前夕，促轉會發函北市府，批判蔣經國在威權時代角色，並要求園區改名。但揭幕當天，蔡英文 總統不但親自出席，還肯定蔣經國「反共保台」。隨即傳出，前綠委段宜康嗆蔡：「莫名其妙，無言以對」。民進黨 對如何評價蔣經國，顯然莫衷一是。

這樣的分歧，是真是假？蔡英文「肯定」蔣經國，又是否出自真心？答案並不複雜。「轉型正義」是蔡英文執政後鞏固自身權力的基石，促轉會將蔣經國打為「威權領導」、「需要被轉型的對象」，就是蔡政府長期以來的國策。

蔡英文之所以「部分肯定」蔣經國，一是民眾對蔣經國的肯定居高不墜，此舉意有拉攏的意味；二是將蔣經國的「反共」和她的「抗中保台」連結。簡言之，就是「蹭蔣」。但為免得罪綠營基本教義派，黨內要有人持續批判。總之，「愛憎蔣經國」的選票，民進黨全都要。

蘇貞昌說，蔡英文出席是希望「團結族群，團結保台」，又暗指蔣經國是「滿手血腥的獨裁者」。這番說法，等於拆穿綠營「黑臉白臉」的戲碼。只不過，黑臉白臉都是自家人扮演，不管怎麼看，都是拙劣的演出。

蔡英文主政時期，撕裂族群、清算鬥爭在野黨的形象，可以借蘇貞昌之語造句：「人民不會因為政客爭取選票的慈眉善目，就忘記她掌權時的清算鬥爭。」