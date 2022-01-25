我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐洲人恐6成染疫 一旦退燒…全球將有數月免疫期

10萬俄軍壓境 烏國人學用手槍、油箱加滿「已準備好」

民調：國民黨反感度創16年新高 九二共識支持度僅1成

台灣新聞組／台北25日電
根據美麗島電子報民調，國民黨反感度創16年來新高。圖為國民黨去年11月在高雄舉行黨慶園遊會活動。（本報資料照片）
根據美麗島電子報民調，國民黨反感度創16年來新高。圖為國民黨去年11月在高雄舉行黨慶園遊會活動。（本報資料照片）

公投、立委補選、罷昶案，國民黨吃下三連敗，美麗島電子報最新民調顯示，民眾希望下屆總統對統獨的主張，僅10.1％支持「九二共識」，同時，民眾對國民黨的好感度繼續下降，只剩22.7%，創16年來次低，反感度則高達63%，是16年新高。換言之，國民黨若無法為九二共識找到新的論述方法，2024有很大機率敗選。

民調顯示，支持「九二共識一中各表」的民眾，降到只剩10.1％；支持「維持現狀」高達70.9％；值得注意的是，支持「制定新憲法建立台灣共和國」有10.7％，略高於支持九二共識。

對於兩大政黨的好感度，本月國民黨的政黨好感度為22.7％，較上月掉了5.3個百分點；反感度為63％，較上月增加4.9個百分點。

負責執行此次民調的戴立安，過去長期追蹤政黨好感度。其中，國民黨政黨好感度最高的時刻，是落在2008年4月馬英九就職總統前一個月，好感度為57.4％，反感度24.1％。歷史最低時刻，則是2016年3月蔡英文當選後2個月，好感度為22％，反感度63.6％。換言之，國民黨的好感度已逼近歷史谷底，隨時有跌破新低的危機。

民進黨方面，好感度為46.3％，比上月微增0.2個百分點，41.4％對民進黨反感，比上月減少2.8個百分點，民眾對民進黨的印象評價呈現分歧。值得注意的是，中立民眾對民進黨的好感度，比國民黨高出12.1個百分點，對民進黨的反感度則比國民黨低7個百分點。

報導指出，特別的是，去年底民進黨才剛爆發高嘉瑜遭林秉樞痛毆軟禁事件，扯出綠網軍事件；但即便如此，民進黨相對於國民黨，在年輕族群仍有一定程度的好感。美麗島電子報」董事長吳子嘉警告，這是支持群崩盤的徵兆，絕對是國民黨眼前最大危機。

吳子嘉表示，這到底是民進黨的多數主張獲年輕人認同，還是國民黨讓年輕人失望透頂？這種現象，國民黨有必要面對、化解，否則一個害怕年輕人的政黨，距離執政必然會更加遙遠。他說，若黨機器再不思積極調整策略並且有效改變作為，不可避免地會成為九合一選舉國民黨各候選人的包袱並拖累選情。

國民黨 民進黨 民調

上一則

突破第一島鏈 陸艦常駐台東方海域 專家：為攻台演練

延伸閱讀

稱證據存雲端 林秉樞給檢方假密碼 求交保遭駁

稱證據存雲端 林秉樞給檢方假密碼 求交保遭駁
陳亭妃控養網軍 黃偉哲喊冤

陳亭妃控養網軍 黃偉哲喊冤
高嘉瑜提修法 下架性私密影像

高嘉瑜提修法 下架性私密影像
留言恐嚇高嘉瑜網軍 疑林秉樞女友人

留言恐嚇高嘉瑜網軍 疑林秉樞女友人

熱門新聞

本土疫情持續延燒，外界這才發現，過去兩年指揮中心採取的都是「想像式防疫」。圖為帶著子女前往接種站的家長。（記者侯永全／攝影）

新聞評論／原來…台灣2年來都身處「想像式防疫」

2022-01-22 02:28
方芳求中國教訓台灣。 圖／擷自微博

方芳求中國教訓台灣 台陸委會：勿配合統戰 觸法將處理

2022-01-18 14:35
國安會前秘書長蘇起。（本報資料照片）

蘇起：兩岸談判已沒有了 北京將單方面處理台灣問題

2022-01-20 21:09
桃園亞旭電腦廠兩名移工1月9日到西堤用餐後確診，衛福部人員21日帶著裝備進入港區大樓。記者季相儒／攝影

台灣本土+83 確診大爆發

2022-01-21 17:17
桃園市大湳市場一名攤販確診，19日下午環保局清潔隊派消毒車至附近巷弄消毒。記者曾吉松／攝影

台爆第6條傳播鏈 專家：月底確診恐達540例　

2022-01-19 20:15
中國軍機今天大批出海，有包括殲16（如圖）等37架快慢軍機編隊出海操演，創下紀錄。圖/台空軍司令部提供

創紀錄 37架中國軍機今擾台西南防空識別區

2022-01-23 10:55

超人氣

更多 >
烏克蘭將領：俄羅斯決定入侵時間點 與中國有關

烏克蘭將領：俄羅斯決定入侵時間點 與中國有關
美股跌勢加劇 道瓊指數暴跌1,000點

美股跌勢加劇 道瓊指數暴跌1,000點
Omicron之後下一個變種病毒將如何？專家分析3種假設

Omicron之後下一個變種病毒將如何？專家分析3種假設
寧可上學也不要剷雪… 9歲男孩大嘆「累壞了」影片爆紅

寧可上學也不要剷雪… 9歲男孩大嘆「累壞了」影片爆紅
受不了嚴格防疫 香港金融圈外籍人士爆出走潮

受不了嚴格防疫 香港金融圈外籍人士爆出走潮