民調：國民黨反感度創16年新高 九二共識支持度僅1成

根據美麗島電子報民調，國民黨反感度創16年來新高。圖為國民黨去年11月在高雄舉行黨慶園遊會活動。（本報資料照片）

公投、立委補選、罷昶案，國民黨 吃下三連敗，美麗島電子報最新民調 顯示，民眾希望下屆總統對統獨的主張，僅10.1％支持「九二共識」，同時，民眾對國民黨的好感度繼續下降，只剩22.7%，創16年來次低，反感度則高達63%，是16年新高。換言之，國民黨若無法為九二共識找到新的論述方法，2024有很大機率敗選。

民調顯示，支持「九二共識一中各表」的民眾，降到只剩10.1％；支持「維持現狀」高達70.9％；值得注意的是，支持「制定新憲法建立台灣共和國」有10.7％，略高於支持九二共識。

對於兩大政黨的好感度，本月國民黨的政黨好感度為22.7％，較上月掉了5.3個百分點；反感度為63％，較上月增加4.9個百分點。

負責執行此次民調的戴立安，過去長期追蹤政黨好感度。其中，國民黨政黨好感度最高的時刻，是落在2008年4月馬英九就職總統前一個月，好感度為57.4％，反感度24.1％。歷史最低時刻，則是2016年3月蔡英文當選後2個月，好感度為22％，反感度63.6％。換言之，國民黨的好感度已逼近歷史谷底，隨時有跌破新低的危機。

民進黨 方面，好感度為46.3％，比上月微增0.2個百分點，41.4％對民進黨反感，比上月減少2.8個百分點，民眾對民進黨的印象評價呈現分歧。值得注意的是，中立民眾對民進黨的好感度，比國民黨高出12.1個百分點，對民進黨的反感度則比國民黨低7個百分點。

報導指出，特別的是，去年底民進黨才剛爆發高嘉瑜遭林秉樞痛毆軟禁事件，扯出綠網軍事件；但即便如此，民進黨相對於國民黨，在年輕族群仍有一定程度的好感。美麗島電子報」董事長吳子嘉警告，這是支持群崩盤的徵兆，絕對是國民黨眼前最大危機。

吳子嘉表示，這到底是民進黨的多數主張獲年輕人認同，還是國民黨讓年輕人失望透頂？這種現象，國民黨有必要面對、化解，否則一個害怕年輕人的政黨，距離執政必然會更加遙遠。他說，若黨機器再不思積極調整策略並且有效改變作為，不可避免地會成為九合一選舉國民黨各候選人的包袱並拖累選情。