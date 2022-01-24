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上Podcast節目被問「斷交最多」 吳釗燮：這題不談好嗎

記者張加／台北24日電
外交部長吳釗燮（右一）上Podcast節目「台灣通勤第一品牌」。圖：外交部臉書
外交部長吳釗燮（右一）上Podcast節目「台灣通勤第一品牌」。圖：外交部臉書

外交部長吳釗燮上Podcast節目「台灣通勤第一品牌」，暢談職涯、台美關係、親子互動等，還獻唱一段歌曲，但被問到任內斷交6國時，吳釗燮回說，「這個議題不要談，好嗎？」

一個多小時的節目，吳釗燮以國台語雙聲道，從求學談到進入政大國關中心工作從事研究工作，後進入政府任總統府副秘書長、陸委會主委、駐美代表等職的經過；他還提到，在美取得碩士學位後返台找工作不順，外交特考也沒考上。

吳釗燮回憶，扁政府時期台美關係不佳，美國曾質疑民進黨為了增加吸引力、支持度而製造兩岸緊張；之後吳釗燮直說，「說得也是啦，我們那時候其實是有國內的這些需求。」

吳釗燮指出，他任陸委會主委時，兩岸關係很不好，業務就很少，當時他下定決心努力跑國際，自我設定一年至少訪美國三次，也赴澳洲日本，說明台方的兩岸政策、北京對我打壓等，以吸引他國支持。

吳釗燮說，他當時常跑華府，美國人很喜歡與他聊天，其他政府官員赴美約人不易，但聽到他要去，每個人都說好，「所以那時我就覺得，恁爸好像在當駐美代表。」

吳釗燮還說，那時與同仁聊天，說到「駐美代表就是我最適合呀，下次有出缺，一定是我當駐美代表，果不其然阿扁就找我了。」

之後吳釗燮談及台美關係增進等進展，但主持人接著問，「部長也知道，你是有史以來斷交最多的部長⋯⋯這要怎麼說明？」

吳釗燮以台語回說，「我們這個議題不要談，好嗎？」

主持人笑了笑，改談民眾對小國建交的疑慮；吳釗燮說明，在中國大陸壓力之下，台灣處境很不一樣，美國很支持台灣，但雙方沒有正式外交關係，跟日本也沒有正式外交關係，「所以很多有正式外交關係的這些國家能夠做的，我們沒辦法做。」

吳釗燮並說，有些國家，無論大還是小，願意承認我們，都是很珍貴的外交資產；這些國家在國際組織裡能直接幫我國講話，「這種朋友我們一定要有」。

節目尾聲，主持人請吳釗燮推薦一首歌，吳釗燮當場唱了一小段「寒雨曲」，另還提到自己喜歡買菜、烹飪。

「台灣通勤第一品牌」在臉書發布節目連結，以及其中一位主持人與吳釗燮的合照，坐姿意外引網友討論，有人留言：「以前這坐姿應該會被抓起來」；PTT上也有網友發文問，「這個坐姿請問大家給幾分？」

Podcast節目「台灣通勤第一品牌」在臉書發布節目連結，以及其中一位主持人與吳...
Podcast節目「台灣通勤第一品牌」在臉書發布節目連結，以及其中一位主持人與吳釗燮（右）的合照，坐姿意外引網友討論。圖：台灣通勤第一品牌臉書

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