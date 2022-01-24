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開放日本福島食品 綠憂大陸超車台灣

記者張加／台北24日電
台灣部分黨政人士憂心，北京可能「超車」台灣，全面開放日本福島食品。圖為日本進口商品示意圖。（記者許正宏／攝影）
台灣部分黨政人士憂心，北京可能「超車」台灣，全面開放日本福島食品。圖為日本進口商品示意圖。（記者許正宏／攝影）

台灣續推加入CPTPP，今年局勢有些變化。適逢中日建交50周年，部分黨政人士憂北京「超車」全面開放日本福島食品，以爭取日方支持；另有人擔心新加坡任輪值主席恐對台較不利，但學者認為，新加坡處理複雜政治問題很有經驗，會非常小心。

據了解，去年底台日執政黨「二加二」會談，日方「強烈要求」加速討論解除福島食品禁令。台方人士稱日方確有觸及此議題，但參與者為執政黨議員，非政府官員，並重申沒有時間表。

政府人士指出，各國對福島食品的處理，內容有差異，不過相信每個國家的目標都是核食不能進，「如果有汙染的核食絕對不能進」；該人士說，目前看到多數國家都解除（福食禁令）了，「台灣會怎麼樣？要看談判結果，但原則很清楚，就是國民健康、科學證據、國際規範」。

有黨政人士評估，今年中日建交50周年，中方很可能調整福食禁令。中經院台灣東協研究中心主任、WTO及RTA中心副研究員徐遵慈表示，若中國大陸開放福食，可能是其爭取日本支持的方式之一，但不會成為日本是否支持中國大陸加入及日本未來對中談判的關鍵議題。

徐遵慈說，中日經貿間，福島食品並非核心議題，主要還是涉及雙方市場開放，以及日本對北京很多體制存有疑慮。

至於新加坡擔任CPTPP輪值主席對台灣申請案的影響，徐遵慈認為，新加坡對於處理比較複雜的政治問題，尤其是兩岸申請案涉及高度複雜政治性，其經驗嫻熟，應會非常中立、謹慎擔任主席國，以會員體的共識決作為處理兩岸個別申請案的基礎。

日本經濟產業大臣萩生田光一日前與新加坡貿工部長顏金勇會談，雙方同意CPTPP圈子應擴大，但新加入國或地區須完全符合高標準。

日本 新加坡 北京

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