解禁核食…避免影響年底選舉 綠委喊速戰速決

福島食品可能春節後開放進口，國民黨立院黨團表示若確定解禁，不排除任何抗爭。圖為賣場日式食品展售區。（記者許正宏／攝影）

日本福島食品解禁 議題再起，盛傳蔡政府擬在春節後開放。民進黨立委認為，為防影響選舉，福島食品務求速戰速決，要趁公投 未起之時廢止行政命令；國民黨 則定調堅守三年前反核食公投結果，若確定解禁，不排除任何抗爭，並將強化「政府無法確保食安無虞」的質疑。

民進黨立院黨團多名幹部及立委認為，福島食品一定要速戰速決，因要加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，「急的是台灣，不是日本」，為避免萊豬公投重演，一定要趁公投還未起的時候，就廢止行政命令，加上年底大選在即，若離大選太近才廢止行政命令，反而會影響選戰。

國民黨團內部預估，蔡政府宣布解禁時間點可能落在3月底前，為避免重傷民進黨年底選情，最晚不會拖過6月。不過，有國民黨立委指出，行政院長蘇貞昌日前受訪表示「絕不進口核食，網路相關言論大可不必扭曲」，此說法十分弔詭，民進黨恐會仿效萊豬模式，包裝成「反核食不反福食」的話術力拚解禁。

國民黨團總召費鴻泰說，蔡政府以「排除台日經貿障礙、加速CPTPP談判」作為核食解禁的理由，不顧人民健康、為開放而開放，連日本台灣交流協會代表泉裕泰都說兩者「沒有連結」，台灣還要一廂情願開放，相信絕大多數人民不會同意。

針對福島食品解禁攻防，國民黨立委曾銘宗說，反萊豬公投雖遭否決，但反核食公投是經過779萬票民意通過，未來黨團仍會以此一立場執行，態度上不可能退讓；除了議事杯葛，國民黨需要更強而有力的論述基礎，包括如何落實安全無虞的查廠及後端追蹤等措施，智庫正在作相關研議。

民進黨團書記長蔡適應則表示，行政院與黨團部分成員溝通時，除了未定時間表，也僅提及有「完全開放、附帶條件開放或部分產品開放」等版本，並未說用哪一個版本，黨團內部也未開過黨團會議討論。