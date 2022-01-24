蔡英文肯定蔣經國 蘇貞昌稱不忘血腥 藍批演雙簧

蔡英文總統（右）肯定蔣經國「堅定保台立場」，行政院長蘇貞昌（左）卻強調不忘「滿手血腥」。（記者余承翰／攝影）

「經國七海文化園區」前天開幕，蔡英文總統致詞時表示，「蔣經國 堅定保台立場，歷史定位由人民決定」，遭民進黨 前立委段宜康批「莫名其妙」。國民黨 主席朱立倫昨表示，民進黨「心口不一」。他反問，民進黨今天在享受這些成果的時候，有沒有一點感恩之心？

朱立倫向蔡總統喊話，蔣經國用鮮血及生命保衛台灣，也進一步開放民主，兩岸關係上也是蔣經國真正開啟交流及對話，希望兩岸和平；民進黨用對抗、戰爭，只會害台灣。

蔡總統的說法在民進黨內挨批，行政院長蘇貞昌昨表示，蔡總統站在總統高度，希望族群團結，共同保台；台灣民主自由是一代代台灣人用青春血淚拚出來的，獨裁者後期政策漸漸開放是因為力有未逮，這是民眾爭取來的，而非獨裁政府的恩賜，全世界民主國家都一樣。

蘇貞昌說，民眾知道如何保障自己權利，也不會因為晚年獨裁者慈眉善目，就忘記早年的滿手血腥；蔡總統力促轉型正義，正是要讓過往被威權迫害者被平反，政府通過相關法案，希望立院快點通過給相關受迫害者彌補。

針對蔡蘇前後說法，國民黨文傳會副主委林家興表示，蔡政府對蔣經國評價「演雙簧」，一下要求「蔣經國總統紀念圖書館」改名，一下又辦紀念音樂會，證明民進黨是「心口不一」，不敢正視蔣經國的真正貢獻。

國民黨立院黨團總召費鴻泰表示，蘇貞昌身為行政院長，不努力尋求化解仇恨，卻不斷發表製造仇恨的言論，這番言論讓人民永遠處在彼此不諒解的狀況，以院長的高度極度不恰當。

時代力量立委邱顯智則提醒蔡總統，如何看待蔣經國，也會是蔡總統歷史定位的一部分。

民進黨立委私下指出，蘇貞昌歷經美麗島事件，段宜康是早期黨禁時期新潮流重要幹部，都是從威權時代開始打拚，受蔣經國政治壓迫，怎可能推翻獨裁政權，又去肯定獨裁政權？「要反省、和解，也是蔣經國政府時期官員主動反省，加害者不是民進黨當年的從政同志」。

孫文學校總校長張亞中（中）24日在中正紀念堂發起「牽手護中正」活動，抗議促轉會要移除蔣中正銅像的計畫。（記者余承翰／攝影）

此外，針對促轉會拋出中正紀念堂改制方案，將移除蔣中正銅像，孫文學校總校長張亞中昨在自由廣場舉辦「善報蔣中正」捍衛銅像活動。但「台灣國」成員到場高喊拆除蔣中正銅像，並向張亞中下戰帖，差點爆發衝突。