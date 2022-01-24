因陳時中「牙醫出頭天」？衛福部設口腔司

衛福部長陳時中（左）。(本報資料照片)

衛福部「心理及口腔健康司」多年來存在「心口分家」爭議，行政院人事行政總處已發文衛福部同意分設心理健康 司以及口腔衛生司；但分家後業務量不大的口腔業務單獨設司，從兩科擴增至三到四個科，員額也暴增，外界質疑是因部長陳時中 緣故「牙醫出頭天」，引發「因人設司」聯想。

衛生署九年前升格為衛福部，將心理及口腔業務「心口合一」，這幾年來社會安全網愈受重視，外界要求心理司獨立設司的呼聲不斷，爭議不大。

但口腔司卻未併入同屬預防醫學的國民健康署，或比照其他醫師人員由醫事司管理。衛福部內部透露，目前心口司負責口腔業務只有兩科，業務量都不多了，未來還要增科，「哪來這麼多業務？」是為設而設。

根據衛福部規畫，口腔司將擴增為四科，雖被人事總處刪為三科，但仍可增十名員額，加上在心口司管理口腔業務的七人，共17人，人事總處並說，後續依衛福部規畫若增為四科，不逾衛福部整體員額上限即可；但中央近年組織瘦身，衛福部卻能反其道而行。

醫界都知道這與陳時中有很大關係。2000年總統大選，陳時中以牙醫師公會全國聯合會顧問身分，號召200位牙醫加入民進黨，還曾在蔡總統首次參選總統擔任「蔡英文 醫界後援會總幹事」。陳時中也在蔡政府上台後第二年成為首位擔任衛福部長的牙醫，蔡總統2019年競選連任時則承諾推動「心口分家」。

衛福部心口司長諶立中說，口腔司預負責的口腔衛生業務並不簡單，民眾健康意識抬頭，口腔健康需要系統性規畫不同年齡層的口腔保健策略，另一項任務是推動「口腔衛生師」，未來口腔司不只有衛教工作，還有很多政策要推動。

「口腔司設立有其必要性。」牙醫師公會全聯會常務理事王棟源說，在心口司下，口腔業務一直由精神科醫師或非牙科醫師領導，許多決策都往錯誤方向走，光是小孩齲齒率改善，台灣一直沒做好，且口腔業務不能只靠納入國健署就能解決，國健署以公衛為主，同樣與牙科是不同領域的專業。