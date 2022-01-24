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因陳時中「牙醫出頭天」？衛福部設口腔司

記者陳舜協、陳雨鑫／台北24日電
衛福部長陳時中（左）。(本報資料照片)
衛福部長陳時中（左）。(本報資料照片)

衛福部「心理及口腔健康司」多年來存在「心口分家」爭議，行政院人事行政總處已發文衛福部同意分設心理健康司以及口腔衛生司；但分家後業務量不大的口腔業務單獨設司，從兩科擴增至三到四個科，員額也暴增，外界質疑是因部長陳時中緣故「牙醫出頭天」，引發「因人設司」聯想。

衛生署九年前升格為衛福部，將心理及口腔業務「心口合一」，這幾年來社會安全網愈受重視，外界要求心理司獨立設司的呼聲不斷，爭議不大。

但口腔司卻未併入同屬預防醫學的國民健康署，或比照其他醫師人員由醫事司管理。衛福部內部透露，目前心口司負責口腔業務只有兩科，業務量都不多了，未來還要增科，「哪來這麼多業務？」是為設而設。

根據衛福部規畫，口腔司將擴增為四科，雖被人事總處刪為三科，但仍可增十名員額，加上在心口司管理口腔業務的七人，共17人，人事總處並說，後續依衛福部規畫若增為四科，不逾衛福部整體員額上限即可；但中央近年組織瘦身，衛福部卻能反其道而行。

醫界都知道這與陳時中有很大關係。2000年總統大選，陳時中以牙醫師公會全國聯合會顧問身分，號召200位牙醫加入民進黨，還曾在蔡總統首次參選總統擔任「蔡英文醫界後援會總幹事」。陳時中也在蔡政府上台後第二年成為首位擔任衛福部長的牙醫，蔡總統2019年競選連任時則承諾推動「心口分家」。

衛福部心口司長諶立中說，口腔司預負責的口腔衛生業務並不簡單，民眾健康意識抬頭，口腔健康需要系統性規畫不同年齡層的口腔保健策略，另一項任務是推動「口腔衛生師」，未來口腔司不只有衛教工作，還有很多政策要推動。

「口腔司設立有其必要性。」牙醫師公會全聯會常務理事王棟源說，在心口司下，口腔業務一直由精神科醫師或非牙科醫師領導，許多決策都往錯誤方向走，光是小孩齲齒率改善，台灣一直沒做好，且口腔業務不能只靠納入國健署就能解決，國健署以公衛為主，同樣與牙科是不同領域的專業。

陳時中 心理健康 蔡英文

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