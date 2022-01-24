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冷眼集／設司「順時中」 政治考量凌駕專業

記者 蔡惠萍、陳舜協

這幾年政府推動組織精簡、總員額管控，人事總處對於各部會人力採嚴控措施，通常是遇缺不補，即使是非編制內的臨時人員都錙銖必較。但衛福部卻能在一片政府「瘦身風」中「心口分家」，口腔司單獨成司，果然有牙醫部長就是不一樣。

九年前衛生署升格為衛福部後，把心理及口腔兩領域「心口合一」，確實有些突兀，加上這幾年社會安全網受到重視，心理健康司獨立成司，本是應走方向；但心口分家後，既有口腔業務卻也跟著一併獨立設司，引起非議在於目前心口司下設六科，其中僅兩科與口腔相關，業務量已足以應付。

口腔保健屬於預防醫學，過去長期規畫就是併入國民健康署，但這次衛福部組改版本，口腔業務不但單獨設司，還要一口氣擴增成四科，員額也新增多達十人，難怪引發衛福部內部質疑，只是為設而設。

口腔健康當然重要，但是否重要到單獨設司，又是另一回事。要談到某個醫學領域對於人體或是全民健康的重要性，大家都可言之成理，問題是落實到實際執行面，有多少業務需要多少人處理？如果真如衛福部認為口腔業務量及複雜度比想像得多，為何目前人力未發揮？

追根究柢，原因恐怕只有一個，作為首位牙醫出身的部長陳時中，一路走來始終帶領牙醫師界「挺英」，且蔡總統也不吝給予牙醫師全聯會「時間到了要解決」的選舉承諾。但若未經縝密的專業與人力評估，這種「因人設司」作法，不但違反政府組改核心價值，更再創政治凌駕專業的紀錄。

陳時中 心理健康

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