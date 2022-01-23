蔡英文肯定蔣經國 綠營炸鍋批「何必推動轉型正義？」

蔣經國總統圖書館22日正式開幕，一樓陳列廳展示蔣經國重要文物，也包括蔣經國和家人的合照。（記者林俊良／攝影）

經國七海文化園區及蔣經國 總統圖書館昨天開幕，蔡英文 總統致詞時表示，蔣經國堅定保台的立場，毫無疑問是當前台灣人民最大的共識。蔡英文「肯定」蔣經國的談話，引爆綠營炸鍋，民進黨 前立委段宜康批評，「莫名其妙，無言以對」；台灣基進也質疑，蔡英文談話形同賦予威權統治正當性，令人痛心與遺憾。

藍綠白政要昨齊聚開幕典禮，不只蔡總統、前總統馬英九、台北市長柯文哲同台，下屆台北市長熱門人選的立委蔣萬安、北市副市長黃珊珊也同場，台上行禮如儀，台下充滿機鋒。

蔡英文致詞表示，透過蔣經國圖書館所提供的資料，讓台灣社會更深入了解，也能做更公正地評價，有助化解台灣社會的分歧，否則蔣經國永遠只是一部分人的蔣經國，有些人記得他所帶來的經濟發展與安全感，而另外有些人則記得他所代表的威權體制。

蔡表示，如今台灣從威權走向民主，台灣社會對蔣經國的歷史定位有許多討論，「每一位總統的歷史定位，都應該由人民來決定」；兩岸關係的時空環境，雖然已有了很大轉變，但面對當前北京對台灣的軍事及政治施壓，蔣經國堅定「保台」的立場，毫無疑問也是當前台灣人民最大的共識，更是我們共同的課題。

不過，段宜康昨在臉書貼文，「既然如此，當初何必要我們推動轉型正義？」大家說不要只追究加害體制最底層的線民，應該追查下令監控、加害的人，現在總統去肯定威權體制最頂端的人，這又算什麼價值？從哪個面向來評價一個當政者，代表評價者的價值觀，「難道我們會去肯定希特勒復興德國嗎？」

國民黨主席朱立倫也質疑，民進黨政府高喊的團結、多元包容，全是心口不一的話術。國民黨發言人張斯綱說，民進黨要選票、要爭取台獨基本教義派支持，就把蔣經國拿出來批判；要爭取中間或藍軍支持，就又捧起蔣聲稱要促成朝野和解，標準的唱雙簧，無助化解社會分歧。

在七海園區開幕前一天，促轉會批蔣經國曾釀白色恐怖，建議北市府改名。出席開幕典禮的台北市長柯文哲說，如果不能以歷史的角度保存園區，「身為市長的我，未來一定會後悔」，七海寓所做為名人故居，應該要忠實保存。馬英九則反問，「憑什麼改名？頭殼壞去。」

柯也說，蔣經國有其貢獻，但威權時代掌權者也有必須承擔的責任，只需忠實還原歷史，給予公平的評論；他也肯定蔡總統的用心，不要讓歷史人物的功過，成為割裂台灣的理由。

蔣萬安表示，他的態度一直都是「坦然面對、還原歷史、撫平傷痕、社會和解」，昨天很多人來參與開幕，表示蔣經國是台灣民眾很感念的總統，是台灣經濟發展和政治民主化的重要推手。蔣經國長孫蔣友松說，外界看到的是蔣經國推動十大建設、開放老兵探親，但大家看不到的是，寓所深夜，一燈如豆，強撐病體，為國家熬盡心血的老人。

兩蔣話題昨也在立院爭論，時代力量黨團質疑退輔會日前細數蔣經國功績，發言超過分際。退輔會主委馮世寬表示，退伍人員要跟老百姓結合，相關言論沒有行政偏頗。民進黨團總召柯建銘也說，互相尊重歷史，不應再搞意識形態。