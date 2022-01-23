冷眼集／蔡英文政治精算「尊蔣」 直搗國民黨神主牌

蔡英文總統（中）22日出席七海官邸圖書館開幕剪踩，同台的貴賓由右至左有前副總統連戰、前總統馬英九、蔣經國基金會董事長錢復、台北市長柯文哲、台北市前市長郝龍斌、蔣經國基金會執行長朱雲漢 。（圖：總統府提供）

蔡英文 總統任期進入下半場後，積極進攻藍營市場，繼去年國慶談話言明「堅持中華民國 與中華人民共和國互不隸屬」，搶占中華民國牌後，近期更直搗象徵國民黨神主牌的「兩蔣」話語權。眼看將藍營逼到絕境之餘，卻也面對領導人缺乏中心思想、言論前後不一，與綠營內部反彈的質疑。

蔡英文「尊蔣」，政治利益仍是重要考量，去年國慶搬出巨幅國旗、大打中華民國牌皆收到不錯效果。民進黨 不再畏懼提中華民國，形同在藍綠版圖戰爭中攻下關鍵城池，如今挾著公投獲勝的高氣勢，準備對兩蔣如法炮製收割，若拿下這兩大藍營主場，國民黨處境將更難堪，特別是在國家定位及歷史的詮釋話語權。

尊蔣出於政治精算，從蔡總統對此議題的論調前後不一，可略窺一二。2009年蔣經國百歲冥誕，當時總統馬英九率高層赴頭寮謁陵，時任民進黨主席的蔡英文批評，民主國家的元首，過度將威權時代的領導人神格話，讓人大感憂心；對照蔡總統22日談話，評論同一件事，態度卻有明顯落差。

魚與熊掌不可兼得，蔡總統想以「經國牌」搶占藍營市場，勢必引發內部反彈，促轉會在蔡總統致詞前搶先促請經國七海園區改名，即是一例；連沉寂許久的民進黨新潮流系重砲手段宜康都開出第一槍，重話直斥「莫名其妙，無言以對」，在在可見綠營內部壓力。

蔡已無連任壓力，在剩下任期中，追尋歷史定位將是一大想望，更中性看待中華民國、兩蔣，可視為蔡要當「全民總統」的嘗試，而不只是當「民進黨的總統」。