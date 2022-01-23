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黑白集／酸塔綠班被出征 台灣價值的壟斷

黑白集
政府要求國營事業認購釋迦等農產品，禾餘麥酒創辦人陳相全酸力挺這項政策的粉專為「塔綠班」，引來網友出征。（記者彭宣雅／攝影）
政府要求國營事業認購釋迦等農產品，禾餘麥酒創辦人陳相全酸力挺這項政策的粉專為「塔綠班」，引來網友出征。（記者彭宣雅／攝影）

政府要求國營事業認購釋迦等農產品，禾餘麥酒創辦人陳相全酸力挺這項政策的粉專為「塔綠班」，引來網友出征和負評反撲，連遭起底與公審，即使出鏡道歉也難息風波。

禾餘麥酒打著「復育台灣大麥」旗號崛起，圈了不少文青、覺青粉，近來更頻與綠營政、媒人士同框，還參加民進黨黨慶「台灣派對」，成為經濟部社會創新獎的聯名禮品。如今失言風波重創品牌，但其中幾個問題的確值得思考。

首先是台灣價值的壟斷與消費。禾餘麥酒因台灣價值而起，也因被認為侵犯台灣價值而重創。陳相全失言可以批評，禾餘麥酒是否消費台灣價值也可討論，但是當台灣價值形成綠色壟斷，顏色不對，再怎樣愛台灣都屬成色不純了。

其次是政治立場的歧異與包容。陳相全本土「人設崩潰」，道歉不被買帳，禾餘麥酒共同創辦人也出面道歉，強調兩人政治立場相反，但對台灣農業發展的願景和熱情一樣。如果這不是公關手法，反而凸顯歧異與包容的可貴。但當年蔡英文高喊的「沒有人須為其認同道歉」，還有人記得嗎？

至於農委會無法調節產銷，又無力協助拓銷，除了砸錢收購外，國軍動員吃香蕉，國營事業奉命買釋迦，才是這次風波的源頭。不過，台灣價值尚青，誰管農業產銷。

釋迦 蔡英文 民進黨

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