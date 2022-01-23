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涉叛逃？ 前駐尼大使一斷交就入籍 吳釗燮：被陷害

記者周志豪／台北23日電
前駐尼加拉瓜大使吳進木。（本報資料照片）
前駐尼加拉瓜大使吳進木。（本報資料照片）

立法院昨天朝野協商外交部預算，因尼加拉瓜前大使吳進木涉叛逃成尼國公民爭議，引爆朝野口角，最後外交部預算全數遭擱置。外交部長吳釗燮表示，吳進木曾說明在辭職前不久，尼國政府拿出榮譽國民申請表格，吳進木不疑有他而填寫，斷交第二天尼加拉瓜就宣布吳進木已入籍，「以他個人來講也是被陷害」。

吳釗燮指出，吳進木事件對大家來講都是「非常辛苦的一件事情」，無論如何，退休大使拿到對方國籍，尤其是在斷交情況下，是不可容許的事情，外交部正就法律規定應如何調整研議中。

對於入籍尼加拉瓜爭議，吳釗燮說，吳進木曾說在辭職前不久，尼加拉瓜政府拿一個榮譽國民申請表格給他填，吳進木不疑有他而填寫，之後台尼斷交第二天，尼加拉瓜就宣布吳已入籍，以吳個人而言也是被陷害。

立法院昨天朝野協商，立委陳椒華、高虹安均提案凍結部分預算，要求外交部書面報告說明。民進黨團總召柯建銘主張，後續相關的案子都併案處理。國民黨立委賴士葆反問，相關遭凍結預算的科目不同怎麼併案？如果這樣的預算凍結案可以併，外交部乾脆一個預算案表決就好了；柯再稱，「那就全部保留」。

國民黨團總召費鴻泰不滿表示，吳進木這件事非常嚴重，吳釗燮三年任內就斷交六國，現在國家大使還叛逃，一點責任都沒有？國民黨立委曾銘宗也質疑，外交部要不要道歉？賴士葆要求，拒審外交部預算，待全部預算審完再來審。在國民黨強烈要求下，最後柯建銘讓步，外交部預算緩審。

預算 尼加拉瓜 國民黨

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