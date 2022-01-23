我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

輝瑞執行長：1年打1劑疫苗 優於頻繁打追加劑

阿扁問是否參選高雄市長 長庚名譽院長陳肇隆：絕不會

記者林巧璉／高雄23日電
高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆（左）接受前總統陳水扁廣播節目專訪。（記者林巧璉／翻攝）
高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆（左）接受前總統陳水扁廣播節目專訪。（記者林巧璉／翻攝）

高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆今天上前總統陳水扁廣播節目，陳水扁說，國民黨在2020年曾勸進陳肇隆參與高雄市長補選，「您是否考慮參選下屆高雄市長？」陳肇隆斬釘截鐵說，雖然勸進壓力很大，但自己絕對不會參選、從政。

陳肇隆表示，自己在公共領域、政治等方面經歷不足，經過深思熟慮後決定留在醫療領域，繼續助人。陳肇隆也勉勵後輩，在醫療領域就是選定方向、立定志向，就能發揮所長。

陳水扁提及，過去陳肇隆也曾婉拒前總統馬英九邀請擔任衛福部長，也曾有總統參選人希望陳肇隆能擔任副手。陳肇隆說，當勸進聲很大時會有些遲疑，但經過思考後仍以自己最能發揮的醫學領域為主，各個領域都能助人，因此也決定不選擇斜槓人生，繼續在醫學貢獻。

陳肇隆一生都在長庚醫療體系努力，任職過台北、林口、基隆，最終回到高雄發展，也帶領高雄長庚獲獎無數，成為國際知名醫學中心，他在1984年成功移植亞洲首例肝臟後，陸續完成台灣首例活體肝移植、亞洲首例一肝兩受分割肝移植、世界首例活體肝移植等創舉。

他37年來共累積2000例換肝手術、以「五年存活率93%」創下全球最高紀錄，也成為日本漫畫《閃耀吧！手術刀》、小說《孤高的手術刀》等故事背景。

陳水扁 馬英九 國民黨

上一則

急轉彎 紫南宮初一發錢母喊停 丁酒活動也取消

下一則

雲林張家涉嫌占地 3監委調查悄悄延期

延伸閱讀

提供發票助扁家詐領國務機要費 種村碧君逆轉無罪

提供發票助扁家詐領國務機要費 種村碧君逆轉無罪
籲中華民國比照南韓 台南市議會通過特赦陳水扁提案

籲中華民國比照南韓 台南市議會通過特赦陳水扁提案
主持廣播周年 陳水扁：最想訪問蔡英文 但知道不可能

主持廣播周年 陳水扁：最想訪問蔡英文 但知道不可能
挨批為林智堅「找工作」 柯建銘阿扁面前喊抹黑

挨批為林智堅「找工作」 柯建銘阿扁面前喊抹黑

熱門新聞

旅美學者林環牆在他的臉書專頁發文，懷疑倫敦大學有人離職，跟蔡英文論文案有關。圖／取自獨立觀察臉書

林環牆：蔡英文倫敦政經學院資料 倫敦大學回覆未持有

2022-01-16 13:17
媒體人彭文正。（本報資料照片）

彭文正曝「全家都感染Omicron」 詳細描述發病期程

2022-01-15 23:10
方芳求中國教訓台灣。 圖／擷自微博

方芳求中國教訓台灣 台陸委會：勿配合統戰 觸法將處理

2022-01-18 14:35
本土疫情持續延燒，外界這才發現，過去兩年指揮中心採取的都是「想像式防疫」。圖為帶著子女前往接種站的家長。（記者侯永全／攝影）

新聞評論／原來…台灣2年來都身處「想像式防疫」

2022-01-22 02:28
國安會前秘書長蘇起。（本報資料照片）

蘇起：兩岸談判已沒有了 北京將單方面處理台灣問題

2022-01-20 21:09
桃園市大湳市場一名攤販確診，19日下午環保局清潔隊派消毒車至附近巷弄消毒。記者曾吉松／攝影

台爆第6條傳播鏈 專家：月底確診恐達540例　

2022-01-19 20:15

超人氣

更多 >
別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠

別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠
婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…

婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…
改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了

改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了
沒拋妻棄子…千萬老董破產 流浪深圳拾荒 兒子接他回家

沒拋妻棄子…千萬老董破產 流浪深圳拾荒 兒子接他回家

英科學家來美找女友 家中遭流彈擊斃 家屬憤怒要討公道

英科學家來美找女友 家中遭流彈擊斃 家屬憤怒要討公道