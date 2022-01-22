促轉會逼更名 藍白疑綠兩手策略 為選戰挖牆腳

經國七海文化園區的七海潭和蔣經國總統圖書館22日開幕，總統圖書館一樓展示經國先生生前事跡和方良女士的衣物及用品。(記者邱德祥／攝影)

「經國七海文化園區」、「蔣經國 總統圖書館」開幕，蔡英文總統致詞大打團結牌，促轉會卻突發聲明要求改名。國民黨 及民眾黨都質疑民進黨 政府玩兩面手法，一方面藉促轉會阻礙轉型正義，討好獨派選民，另方面則是想挖藍營牆腳。

中國時報報導，「經國七海文化園區」、「蔣經國總統圖書館」屬於台北市定古蹟，民眾黨立委蔡壁如批評，促轉會若認為命名不妥，先前卻不溝通，刻意選在開幕前夕要求改名，感覺又是民進黨慣用的兩面手法，想要兩面討好。歷史存在就是存在，開幕前夕才要求改名，顯然刻意找麻煩。

國民黨立委李德維說，民進黨一面高喊拆除中正紀念堂蔣銅像，一面形塑訴求團結和解，走溫和派路線，顯然是為了年底選舉的兩手策略。國民黨副主席夏立言也說，蔡英文行事權謀，過去非常不堪地形容蔣經國，今天卻要參加經國園區開幕式，再加上蔡政府近期大打「蔣經國牌」，面對藍軍對蔣經國推崇不遺餘力，蔡英文其背後動機啟人疑竇，有可能民進黨要挖藍營牆腳。

國民黨大陸部主任林祖嘉說，蔣經國是中華民國人民的歷史資產，可接受蔡英文推崇蔣經國，但若提出扭曲史實的說法，國民黨定會予以糾正。

民進黨英系立委蔡易餘說，轉型正義要面對威權時代象徵去除是很難的課題，但對藍營質疑蔡政府搶打蔣經國牌是選舉考量，認為園區及圖書館與選舉或政策推動完全是兩回事，不該混談。