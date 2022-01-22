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經國園區開幕 促轉會批蔣經國扼殺民主要求改名

台灣新聞組╱台北22日電
經國七海文化園區的蔣經國總統圖書館，一樓展示區展示經國先生生前事跡和用品。(記者邱德祥／攝影)
經國七海文化園區的蔣經國總統圖書館，一樓展示區展示經國先生生前事跡和用品。(記者邱德祥／攝影)

「經國七海文化園區」與「蔣經國總統圖書館」今天揭幕，促轉會表示，園區和圖書館以故總統蔣經國名字命名，建議北市府改名。國民黨晚間表示，促轉會以轉型正義為名干擾民間活動，已成阻礙轉型正義、推動文化台獨的黑機關。

本報系聯合報報導，「經國七海文化園區」今天的開幕儀式，蔡英文總統將出席致詞，前總統馬英九、前副總統連戰、國民黨主席朱立倫、台北市長柯文哲及外國駐台大使都有受邀。總統府發言人張惇涵表示，每一位總統的歷史定位，都應該由人民來決定。

促轉會在開幕前夕發表聲明，質疑園區建築以蔣經國命名，屬於「命名空間」類威權象徵；蔣經國就任總統後，雖在形式上未如其父直接介入軍事審判，但為求政局穩定，其政府將黨外人士與「共匪」及海外台獨掛勾為三合一敵人，動輒以叛亂罪相繩，扼殺民主運動。

促轉會說，各機關近年已陸續依「促進轉型正義條例」處置威權象徵，經國七海文化園區與圖書館卻仍以蔣經國命名，已發函台北市政府建議改名。

經國七海文化園區，七海寓所展示區展示經國先生1944年贈送給方女良女士的照片。(...
經國七海文化園區，七海寓所展示區展示經國先生1944年贈送給方女良女士的照片。(記者邱德祥／攝影)

台北市政府發言人陳智菡反擊，所謂「轉型正義」應是藉由反省與和解開啟歷史的契機、是整個社會不斷自我學習與提升過程，過分強調政治正確，添加過多價值判斷與詮釋，反而是對歷史的一種干擾。

國民黨文傳會副主委林家興表示，民進黨政府企圖不斷延長促轉會法律上「例外狀態」，清算民間檔案財產，以促轉之名行政治鬥爭之實，視憲政、轉型正義宗旨為無物，反阻礙轉型正義的早日實現，促轉會才應考慮自我改名為「阻轉會」。

林家興指出，蔣經國至今仍是民眾最懷念的前總統，為台灣奠定經濟起飛基礎，台灣引以為傲的十大建設與「護國神山」台積電，無一不是蔣對台灣的貢獻，民進黨卻扭曲史實、抹黑兩蔣貢獻，大搞「去蔣化」。

林家興批評，民進黨的轉型正義是選擇性的，只看片面歷史事實，連民間、同處行政院的退輔會都不放過，違逆歷史應呈現完整真相的本質。

經國七海文化園區的蔣經國總統七海寓所外觀。(記者邱德祥／攝影)
經國七海文化園區的蔣經國總統七海寓所外觀。(記者邱德祥／攝影)

蔣經國 國民黨 民進黨

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