黑白集／司法若只是特務黨爪牙 哪來真相

謝長廷是不是舊黨國特務，恐成永遠謎團。(本報資料照片)

謝長廷是不是舊黨國特務，恐將成永遠的謎團。這是台灣政治詭譎之處，一個靠抗爭起家的民主政黨，在它兩度執政後，反倒充斥著舊威權的魑魅魍魎，抓耙仔(指告密者)不絕於耳。然而，所有人卻波瀾不驚，寧非咄咄怪事？

問題從黃國書開始，他被新潮流家法伺候逐出派系，卻被刻意曝光，他只好宣布政治引退。這只是序幕，施明德說當年美麗島辯護律師江鵬堅、謝長廷皆是臥底，才是主戲。江鵬堅生前向施告解，被他視為坦蕩君子；但謝長廷享盡榮光，才是施明德難忍的汙點。

作為美麗島事件最大咖受刑人，施明德的指控強而有力；以謝長廷的口才便給也難招架，只好訴諸司法。施明德最近終於收到訴狀，但他發現被告的只有其妻，卻把他略過。

這種避重就輕的告法，暗示著不想讓司法透視抗爭年代的不堪。就如施明德所言，這不是謝長廷一人的名譽問題，而是關乎整個台灣民主運動的聲譽。近日又有黃偉哲也是「線民」的指控，如果民進黨 從來就只是特務們的派對，民主究竟意味什麼？

更弔詭之處在於：台灣天天高喊民主，卻對它的名聲無動於衷！謝長廷顯然是選擇用司法，將這個難以啟齒的羅生門永久埋藏。因為，司法若只是特務黨的爪牙，哪來的真相？無怪乎，近來司法的舊黨國作風，讓人感到眼熟。