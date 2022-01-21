莊豐嘉准辭華視總經理 國民黨同意總預算案下周三讀

華視總經理莊豐嘉在立院惹火藍綠，共識要他下台。(圖：本報系聯合報讀者提供)

華視總經理莊豐嘉請辭獲准，讓協商卡關的今年度中央政府總預算 重新啟動。國民黨 團總召費鴻泰表示，新冠肺炎Omicorn變種病毒疫情已經延燒到台北，同意加速預算協商，盼下周一表決總預算案，下周二三讀包含酒駕加重刑罰等法案。

費鴻泰指出，立委監督預算天經地義，為人民看緊荷包也是應盡責任，政府官員威脅在野政黨史無前例，這次發生莊豐嘉這麼遺憾的事情，不管誰執政，都希望行政院要約束所屬官員，莊自動請辭是比較好的結果。

費鴻泰也提到，國民黨團委員共提出4600案總預算刪減、凍結預算案與主決議案，周一已開始拜託黨籍立委、黨團主任與助理加快協商，今天會提出2000多案做修正，希望明天就可以結束預算協商。

費鴻泰說，疫情愈來愈嚴重，希望下周一把預算表決處理完畢，下周二把法案處理完畢，法案要表決的應該不太多，希望下周二臨時會就結束。

據了解，下周二將處理的三讀法案，包含周二預計處理酒駕加重刑罰二法、社會安全網刑法修法、產創條例、私校退場條例。此外，修憲委員會明天也將召開臨時會中最後一次會議，預計將把18歲公民權案送出委員會，下會期開議表決。