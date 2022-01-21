被迫掏錢、代扛責任…國營事業竟淪蔡政府的百憂解

時代力量立委王婉諭等人20日要求國營事業勿再讓蔡政府予取予求。(記者許正宏／攝影)

中國大陸去年以查到病蟲害為由，禁止台灣的蓮霧及釋迦 進口，農委會主委陳吉仲立刻揚言要狀告世貿組織（WTO ）。未料數月過去，WTO方面毫無動靜；最近卻傳出政府發文各部會國營事業「認購」鳳梨釋迦，填補2億元(台幣，下同，約717萬美元)的市場缺口，遭不滿的國營事業員工譏為「史上最誇張」的農產品採購案。農委會辯稱，這不是強迫，是懇求。

近數月來，公民營事業被不同政府部門強迫「樂捐」的新聞已不知凡幾，逐漸成了常態。上月傳出，高雄「壽山動物園」要改建，市府僅自備一成經費，中油、台電各被要求出資8000萬元，中鋼為6000萬元；其餘不足的2億多，則由市長陳其邁促請十多家民間企業共同認捐。此外，高雄市計畫興建的「小港運動中心」，台電和中油也被要求各出資1.3億元，以盡「回饋鄉里」之責，高雄市府仍是零出資。

公民營企業若是行有餘力，願盡其敦親睦鄰或回饋社會的責任，當然值得肯定。但若不是出於企業回饋社會的初衷，或企業在窘迫中還要被迫捐款表忠以購買「政治保險」，那就是醜陋的勒索。試想，行政部門公然發公文給公民營事業，要求購買農產品或贊助特定公共建設，以蔡政府現下的鴨霸作風，什麼企業膽敢拒絕？政府機關雖稱認捐「不是強迫，是懇求」，其實就是威逼，仗的就是那紙公文的官僚架式。

進一步看，有盈餘的企業自願捐獻也就罷了；但就連虧損累累的企業，政府仍要百般地壓榨，有什麼道理可言？最弔詭的是，中油、台電都已嚴重虧損，變成沒有油水的「瘦鵝」，但地方政府或各機關仍爭相拔其鵝毛，莫非要置它們於死地？

以中油為例，去年整體營運虧損達434億元，主要原因是國際天然氣 價格大漲，但中油在政府政策要求下保持凍漲。如此一來，導致天然氣的銷售大賠749億元；儘管中油的油品銷售仍有獲利，卻被天然氣部門的虧損蝕盡。政府要求天然氣凍漲的原因非常簡單：蔡總統誇稱天然氣發電比例要達到50％，在國際價格高漲下，燃氣越多、成本越高，發電價格也勢必跟著大漲。為此，在護藻礁公投前，絕不能讓老百姓發現這個真相，中油必須自行吸收漲幅，虧多少都在所不惜。

更離譜的，則是台電。依據政府的電價公式，台電每年固定兩度檢討發電成本，決定是否調整電價。然而，在蔡政府的政策干預下，早該調整的電價卻將近4年7次凍漲。表面上看，許多人會以為這是在「造福」民眾；實質上，卻是政府以低電價變相造福工業用電大戶。諷刺的是，去年上半年台電還有187億的盈餘，號稱是國營事業第一名；但到了下半年，由於入不敷出，台電全年以大虧640億元作收。

在民進黨眼中，國營事業是隻毛拔不光的肥鵝：過剩的農產由它認購，異想天開的建設找它埋單，不想曝光的真相由它掩蓋，錯誤的決策讓它代吞。即在威權年代，當時的政府也不曾對國營事業動過這麼多歪腦筋；而今，蔡政府的周邊部會或地方官府只要一紙公文，都能向國營事業發出捐款的指令，真不愧是「青出於藍」。

簡言之，國營事業既是蔡政府的搖頭丸，也是它的百憂解。一方面，它盡情從國營事業口袋掏錢來花，滿足黨政私欲，好不暢快；另一方面，它讓國營事業代扛錯誤的決策，讓責任不會落到自己身上。掏空國營事業和掏空國庫有何差別，民眾也許一時看不出來；但到了跳電和加稅時，大家就會明白。