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台北市藍白合？ 朱立倫：非民進黨的朋友都要爭取

台灣新聞組╱台北21日電
國民黨主席朱立倫說，任何非民進黨的朋友都要爭取。(本報資料照片)
國民黨主席朱立倫說，任何非民進黨的朋友都要爭取。(本報資料照片)

台北市長選戰開跑，國民黨前副主席郝龍斌提出「藍白合」。民進黨台北市議員王世堅喻為「捉雞寄山貓（台諺，形容讓雞白白去送死），並說「合作固然很有喜氣，但缺了骨氣」、「不是藍白合，會變成『白藍合』」。國民黨主席朱立倫則說，任何非民進黨的朋友都要爭取，反對陣營不能分裂，也沒有分裂的本錢。

國民黨立委蔣萬安參選台北市長態勢逐漸明朗，春節過後、2月中下旬可望宣布參選。郝龍斌昨天表示，蔣萬安的選情審慎樂觀，但選舉是動態的；若同屬藍營的台北市副市長黃珊珊也參選，對蔣是很大壓力，更何況2014年之後，台北市選舉基本盤已不是藍大於綠。

郝龍斌倡議，國民黨與民眾黨能談總比不談好，合不合作是一回事，但要跟執政黨抗衡，在野之間聯盟，在選舉與議題合作，長遠來看是必須的。

談到北市長選戰「藍白合」之說，蔣萬安表示，人民才是主角，各政黨之間其實要思考的是該做什麼才是對人民最有利。

對於「藍白合」，民進黨立委何志偉提醒，過去幾年跟台北市長柯文哲合作的「都沒有好下場」，「你們要合就祝福你們」。

民眾黨立委蔡壁如則說，北市長選戰「藍白合」是有趣想法，但台北市民要的是有做事、對市政熟悉的人，黃珊珊過去兩年多衝到第一線防疫，台北市民都看得到。

朱立倫認為，民進黨最期待看到藍營內訌，或是非民進黨體系的分裂；國民黨沒有任何內訌的本錢，所以會以協調為主，初選是最後的考量。

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