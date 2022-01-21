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蔣家是蔣萬安包袱？郝龍斌：絕不是負債 挺選北市長

記者周志豪／台北21日電
1月13日是故總統蔣經國逝世34周年紀念，蔣的孫子、國民黨立委蔣萬安前往頭寮謁陵。(取材自蔣萬安臉書)
1月13日是故總統蔣經國逝世34周年紀念，蔣的孫子、國民黨立委蔣萬安前往頭寮謁陵。(取材自蔣萬安臉書)

迎戰年底首都市長選舉，國民黨立委蔣萬安參選態勢逐漸明朗，農曆春節過後2月中下旬可望宣布參選。外界評估，蔣家背景將是蔣參選的原罪包袱之一；台北市前市長郝龍斌昨表示，蔣萬安姓蔣這件事不一定是資產，但絕對不是負債。

「你不能改變你是蔣家後代的這個事實，但選民看的是你，不是你爸爸」。郝龍斌說，蔣萬安要自己想一想有沒有禁不起檢驗的事，若沒有就不要怕、就去選。郝提到，蔣經國在世時蔣萬安家蠻辛苦的，蔣萬安好像這輩子沒有見過蔣經國。

郝龍斌說，民進黨絕對會針對蔣萬安姓蔣進行攻擊，但台北市民對市長候選人的要求，姓什麼不重要，提出的理念，過去問政與地方服務績效、個人操守與國際觀才會被放大檢驗，看是否夠格擔任台北市長，就這些角度看來，蔣應該過得了關。

台北市前市長郝龍斌看蔣萬安參選台北市長，指蔣萬安姓蔣這件事不一定是資產，但絕對不...
台北市前市長郝龍斌看蔣萬安參選台北市長，指蔣萬安姓蔣這件事不一定是資產，但絕對不是負債。(記者周志豪／攝影)

郝龍斌表示，台北市民非常理性、水準高，故總統蔣經國還是所有歷任總統中最得到民眾認同與緬懷，蔣萬安姓蔣不是負債，關鍵是未來提出的政見與訴求能否獲得台北市民認同，能否說服台北市民自己夠格做台北市長。

就國民黨年底可能推派的台北市長人選來看，郝龍斌表示，目前看起來應該就是蔣萬安代表，蔣的民調數字也與其他候選人有些差距，蔣現在也已經在基層跑，回響也不錯，立委選區也在經營。

至於年底台北市長選情，郝龍斌說，蔣萬安看起來也審慎樂觀，所有民調都領先可能對手，但選舉是動態的，選舉中還是要好好表現，政見與行政能力要獲得選民支持與認同，樂觀要非常小心。

郝龍斌提到，台北市副市長黃珊珊若也參選台北市長，對蔣萬安是很大壓力，畢竟黃屬藍營是不可否認的事實，台北市選舉基本盤自2014之後，也已經不是藍大於綠，若可以，國民黨與民眾黨能談總比不談好，合不合作是一回事。

郝龍斌說，要跟執政黨抗衡，在野之間聯盟，在選舉與議題合作，長遠來看是必須的。但郝也坦言，政黨選舉合作，要對兩黨都有利，對有意參選者都有適當安排，這本來就很難。

國民黨立委蔣萬安13日前往頭寮謁陵，向經國先生行禮致意以表思念之情。(取材自蔣萬...
國民黨立委蔣萬安13日前往頭寮謁陵，向經國先生行禮致意以表思念之情。(取材自蔣萬安臉書)

蔣經國 國民黨 民調

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