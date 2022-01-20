北市藍白合？蔣萬安：3強戰也要贏

立委蔣萬安擬在年後宣布參選台北市長，他19日表示，對他來說最重要的就是如何讓台北市做好面對後疫情時代的各項挑戰。（記者杜建重／攝影）

國民黨 立委蔣萬安擬在年後宣布參選台北市長，引發政壇熱議。國民黨黨主席朱立倫則回應，國民黨「禁不起初選的波折」，年後提名 委員會會盡量集中火力，支持每個縣市一位最強的選將。

蔣萬安去年起就積極布局，他昨受訪強調以疫情為重，表示在觀察情勢，選擇適當的宣布時機。據轉述，蔣萬安曾對黨內北市議員表示，農曆年後就會正式宣布參選台北市長，但要等國民黨通過提名辦法，正式宣布參選的時間落在3月。

不過，國民黨中常委昨天在中常會建議，2022提名權盡量集中由中央黨部來協調處理，避免因初選導致分裂；朱立倫也說，2022國民黨要把內耗降到最低，火力集中到最大。中常會因此定調，2022地方大選的主議題會以民生議題為主，國民黨將會針對民生議題發表整體的論述，讓全黨都能有一致的目標。

對於民進黨 、民眾黨都可能派出人選參戰北市長，蔣萬安表示，現為親民黨的台北市副市長黃珊珊熟悉市政，他確實「很擔心」；民進黨也可能會派出衛福部長陳時中或文化部前部長鄭麗君等最強人選，他已經做好要打一場「三腳督」（台語，三足鼎立之意）艱困選戰的準備，即使如此也要打贏最後的勝仗。

據轉述，蔣萬安日前與北市黨籍議員聚會時，與會者建議，蔣宣布參選的起手式極為重要，一定要有讓人耳目一新的安排，不是開個記者會就好；蔣也要對兩蔣功過、特別是蔣中正的歷史定位，有明確的態度，不能用功過並陳就以為可以閃躲，另外還有中正紀念堂轉型，以及民進黨抗中保台路線的因應。

與會者特別指出，從中二立委補選到宜蘭、雲林，民進黨鎖定土地問題追殺，蔣萬安一定要對家族財產、土地全盤清點與掌握，不能讓對手抓到把柄。

對於近日國民黨縣市長遭執政黨調查，朱立倫也在中常會強調，國民黨尊重司法，但民進黨不應用惡意的政治追殺與抹黑來對待在野黨的地方首長，「這一類的雙重標準，我們絕對不能接受！」