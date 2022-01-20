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民眾黨拚北市「獨贏」 柯文哲酸權謀：藍綠才該合作

台灣新聞組／台北20日電
民眾黨主席、台北市長柯文哲。(本報資料照片)
民眾黨主席、台北市長柯文哲。(本報資料照片)

2022地方選舉年底舉行，台北市前市長郝龍斌今接受電台專訪表示，民進黨已開始攻擊藍營縣市長，所以不只是國民黨要團結，在野黨也都要團結。他強調，「台北市長選舉，國民黨應該跟民眾黨談一談，應該要合作。」

本報系聯合報報導，被問到國民黨2022有無可能在台北市重返執政，郝龍斌說，現在如果沒有其他變化應該是國民黨立委蔣萬安民調最高、也服眾望，目前選情樂觀但會很辛苦，因為台灣民眾黨若派台北市副市長黃珊珊，她只要拿15%，蔣萬安就可能非常危險，最後兩敗俱傷，「我當然希望她不選」。

不過郝龍斌也說，政黨在選舉中都需要母雞，帶動議員參選人，過去國民黨會跟親民黨、新黨在議員選區合作，能贏最重要，如果國民黨要在台北市穩贏，跟民眾黨合作是最好的方式。

年底地方選舉，首都之戰備受關注。前台北市長郝龍斌昨說，國民黨應和民眾黨談合作，是不是有民眾黨不推台北市長候選人的方案，以民調決定共推候選人，彼此商量在北市議員提名席次，否則兩黨選民結構類似，硬要選下去可能兩敗俱傷，最終變民進黨獲勝。

不過，台北市長兼民眾黨主席的柯文哲昨表示，外界常呼籲要怎麼合，但他認為這些都「太過權謀」，而且他在台北市只看到「藍綠合」，強調每天把自己該做的事情做好就好。

中國時報報導，柯文哲表示，對台灣人民來說，應去思考每個位置誰來做比較好，而非誰比較能選得上，這是台灣最該改變之處。柯還說，他認為黃大洲當台北市長做最好，但遇到陳水扁、趙少康就選不上，所以政治應去思考誰去做最好，而非總想這些權謀論。

柯文哲說，經過台北市議會敬老金覆議案後，他建議「藍綠合」，因為兩黨有實際合作經驗，應該會配合得很好；至於民眾黨是否會被藍綠夾殺，他則笑說自己會一個個單獨打敗藍綠合。

國民黨 柯文哲 民調

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