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黑白集／蔡政府抹去謙卑 「囂張」是綠官標配

黑白集

說國慶是為「幽靈國」慶生的華視總經理莊豐嘉，不止喜歡口出驚人之語，他也覺得自己很「大咖」。最近他威脅國民黨立院黨團，必須撤銷某項華視相關提案，否則就要開記者會「修理」國民黨，把總召費鴻泰氣到不行。

一個公營媒體主管，動不動就揚言要修理人，莊豐嘉好大的官威，卻毫無專業素養可言！如此囂張，他必然認為身為「綠朝的官」就要有夠大的架子，才足以匹配。然而，他的狂妄不僅激怒藍營，連綠營總召柯建銘都開罵，說要讓他「求仁得仁」；原來，他也修理過柯總召。

從民眾的角度看，莊豐嘉如此囂張其實並不奇怪：整個蔡政府官員不都是這種格調嗎？蔡總統本人早就用傲慢抹掉了她一再標榜的「謙卑」，蘇貞昌在國會罵女性立委「不要臉」，陳吉仲決策紊亂卻拒絕接受質詢，並怒而拍桌離席，全都是這麼演出的。尤其陳時中，一路護航高端，被記者追問還嗆對方「態度不健康」；綠委高嘉瑜認為政府應為高端案道歉，他悍然反問「不然要怎樣？」

正是如此，囂張是在綠朝為官的「標準配備」，太溫雅的不可能雀屏中選，不夠強硬的則隨時可去。在「囂張才夠力」、「囂張才會紅」的集體氛圍下，蔡政府裡有誰要講理性，有誰願傾聽？

莊豐嘉的囂張，標示了蔡政府下沉的程度。

國民黨 陳時中

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