新聞評論／蔡政府啟動割喉戰 國民黨陷唇亡齒寒

挾著公投 與中二補選連勝之勢，蔡政府對藍營的追殺變本加厲。台中清算顏家的鬥爭，矛頭已從「議顏堂」轉向「議燕堂」，劍指台中市長盧秀燕；宜蘭地檢署率廉政署兵分30多路搜索，將縣長林姿妙列為被告；監察院則派出監委要查雲林縣長張麗善胞弟弊案，綠營揚言終結派系政治。選戰硝煙四起，蔡政府發動對藍營的割喉戰，讓國民黨 雪上加霜。

國民黨主席朱立倫稱，下一個對象若指向新北市長侯友宜，「絕無意外」，早就聽說民進黨 接下來要對付國民黨縣市長。儘管民進黨否認政治迫害，但從修改「地制法」合併大新竹的功利謀算開始，蔡政府對年底地方選舉步步進逼，都在瓦解國民黨「地方包圍中央」的氣勢。國民黨一味喊冤，只是自曝難以招架；重要的是，藍營要提出反證，並利用揭弊展開反攻。

林姿妙經連夜約談，最後卻無保請回，顯示檢方並未掌握具體事證。如此不符比例原則的搜索，目的在傷害林姿妙「媽媽縣長」的形象，鬆動她在宜蘭的民意支持。同樣以「媽媽市長」主政台中的盧秀燕，雖在中二選戰刻意與顏家保持距離，卻未能倖免，火勢隨即向她延燒。民進黨以割喉著稱，絕不會因林姿妙和盧秀燕走中間路線而鬆手，反而會趁國民黨中央勢弱藉勢刨根。

侯友宜、盧秀燕和林姿妙在公投等役都和黨保持若即若離，一方面是地方的政策考量有其民情難處，二方面是希望持盈保泰爭取中間選民，未料，卻因此形成國民黨「不團結」的印象。對比民進黨上下一心，不僅種下公投及補選皆敗的敗因，黨中央與眾諸侯都受到程度不同的損傷。從結果看，國民黨的自保盤算顯然格局太小，讓綠營趁機得利；而今蔡政府更要發動所有手段，瓦解藍營的地方優勢。

國民黨中央資源有限，須靠立委在國會的戰鬥及地方首長的配合，來增加政治籌碼。誰料，地方諸侯卻認為中央無法倚恃，只能自謀生路以確保選票，卻給了對手各個擊破的機會。尤其，宜蘭、台中、雲林等地的查弊案件一出，民進黨等於率先搶到選舉話語權，以其選戰攻擊的狼性，對照藍營消極回應的羊性，更凸顯國民黨的窘迫。

蔡政府執政後，立法、司法、監察一把抓，再藉由媒體資源掌控，行政不公已不勝枚舉，在野黨幾乎沒有招架之力。可見，政黨如果無法齊力對抗國家黨政機器，年底選戰必然是一路挨打，士氣潰散。換言之，國民黨在戰略與戰術上，除了要訴諸地方諸侯的團結，更要結合各路好漢及民間團體的力量，以「搶救正義」之名聯合起來對抗民進黨的霸權，才能喚起選民的覺醒和支持。

國民黨中央目前的荏弱現狀必須改變，朱立倫收縮式的領導者風格更必須改變。整個黨必須思考有效結合友黨及民間團體的力量，共同挑戰蔡政府的鴨霸無能，否則台灣民主政治將不斷走向倒退之路。目前國民黨和民眾黨雖處於競爭狀態，但從關心民主的立場，兩黨必定能找到一些可以合作的政治議題及選區合作。若不此之圖，就是坐視民進黨繼續鯨吞蠶食，敗壞國家的權力分立及制衡。綠色威權統治一旦長期化，台灣民主將積重難返；台灣好不容易擺脫威權統治，難道又要回到從前？

民眾並不樂見綠營一黨獨大，但國民黨若連在野制衡角色都扮演不好，要如何讓人民寄望？藍營諸侯以為可以選擇走自己的路，現在看來，這條路是走不下去的。誰會是下一個林姿妙？大家等著瞧！