「下架張家」蘇治芬再控包庇 張麗善斥羅織罪名

雲林縣長張麗善（中）弟弟張啟盟涉濫墾案傳遭包庇，張麗善強調是「子虛烏有指控」。（記者蔡維斌／攝影）

繼宜蘭縣長林姿妙被檢廉大動作搜索，最後卻無保請回後，檢調再指向國民黨 雲林縣長張麗善。民進黨 立委蘇治芬喊出「下架張家」，監委將到雲林縣政府調查張麗善胞弟張啟盟涉嫌違法濫墾與占用國有地案。藍營已嗅出危機，要求縣市長團結對抗民進黨的大追殺「勝利方程式」。

三位監委預告調查雲林張家農地開發案，張麗善陣營近日和國民黨中央密切連繫商議對策，藍營內部建議，聯合14個執政縣市長同一陣線，民進黨要贏者全拿，藍營沒有一人可當局外人，再不團結，恐被一舉殲滅。

蘇治芬昨天在臉書 指當年雲林縣府承辦公務員原要把該案移送法辦，卻遭壓力擋下，理由是「豈有姊姊移送弟弟法辦之理」。張麗善駁斥蘇治芬羅織罪名、子虛烏有，即便是自己的弟弟，若有違法一樣從嚴處理，她也不再回應蘇挾怨報復的指控。

國民黨主席朱立倫說，監察院派三位監委調查，作為是否過度、渲染或選擇特定時機，「民眾看得很清楚」。據指出，國民黨中央已指示全力協助張麗善及藍營縣市長，此時必須團結縣市長力量及司法團隊全力對抗，因為藍營諸侯都有被政治追殺的危機。

綠控圖利 林姿妙斥政治追殺

此外，林姿妙捲入弊案風波，又被爆出帳戶有異常金流。林姿妙昨駁斥，偵查不公開，拘束被告卻不拘束其他人，卻有人放消息給特定媒體，企圖政治追殺，如果法律允許，「我一定願意公開所有的帳戶」；機六用地變更，現在還是原編定的機關用地，全部經法定程序，「哪來的圖利？」

不過，民進黨宜蘭縣前代理縣長陳金德質疑，林姿妙親人在原本是保護區的機六用地，解編前購買5000坪以上，估計是有所圖。

宜蘭地檢署昨表示，相關的質疑並非地檢署所述，籲外界勿編纂、拼湊。