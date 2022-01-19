立院總預算案協商 華視總座嗆修理國民黨 惹怒藍綠

立院18日協商總預算案，立委費鴻泰爆料華視總經理莊豐嘉（圖）揚言不撤案就要修理國民黨。(本報資料照片)

立院昨協商總預算 案，國民黨 團總召費鴻泰爆料，華視總經理莊豐嘉因不滿國民黨團提案「要求華視應檢討中止與台灣事實查核中心的合作關係」，莊竟揚言不撤案就要「修理」國民黨，此言同時惹怒藍綠兩大黨鞭，民進黨團總召柯建銘也說，「他（莊）想求仁，我們就讓他得仁」。

朝野昨要求文化部長李永得到立院善後，李到場表示，莊豐嘉態度有欠妥當，但公共電視精神就是政治力不介入，文化部可要求董事會一個月內提處理方案。

莊豐嘉隨後透過華視表示，國民黨立院黨團以莫須有指控，要求華視與台灣事實查核中心中止合作事宜並以刪減及凍結預算相要脅，華視對其赤裸裸的政治力干預新聞自主的舉措表示強烈抗議；至於個人去留，莊說，他並非官派，但必須向董事會負責，去留自會尊重相關決定。莊豐嘉和公督盟今天將在華視舉行「捍衛新聞自主，拒絕政治干預」記者會。

朝野協商總預算昨因莊豐嘉案而卡關，立法院長游錫堃裁示，希望當事人有所反省，今天下午將繼續協商。

國民黨對今年度中央政府總預算案提出第619、677案提案，主要是對於莊豐嘉日前在臉書 表示，國慶日為「為幽靈國慶生」，言論不當；且其擔任總經理期間，華視財務虧損擴大，要求華視應檢討中止與「台灣事實查核中心」合作關係。

費鴻泰在協商過程中爆料，莊豐嘉昨天下午威脅國民黨團主任，若不撤案就要開記者會修理國民黨。費怒批，他進立法院20多年，從沒有一個單位敢這樣要求黨團撤案，受政府委託經營媒體的人竟可這樣做，根本是把國民黨團當「塑膠」。

柯建銘也對莊豐嘉非常不滿，地制法，莊就一直修理他，「很奇怪，但我都吞下去」；莊豐嘉以前是媒體人，不懂得政治運作，「現在他要求仁，就讓他得仁」，真的不行該換就換，這種性格實在不適合在行政與媒體的主管位子。

民眾黨立委邱臣遠表示，此事若屬實，真的必須予以譴責，如果現在連政策的溝通都用威脅方式處理，這是非常不恰當的，否則總預算協商非常難走下去。