我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

5G訊號是否干擾飛安？ 6大問題一次看

湯加火山爆發 將為地球帶來「無夏之年」？

立院總預算案協商 華視總座嗆修理國民黨 惹怒藍綠

記者吳亮賢、葉君遠／台北19日電
立院18日協商總預算案，立委費鴻泰爆料華視總經理莊豐嘉（圖）揚言不撤案就要修理國民黨。(本報資料照片)
立院18日協商總預算案，立委費鴻泰爆料華視總經理莊豐嘉（圖）揚言不撤案就要修理國民黨。(本報資料照片)

立院昨協商總預算案，國民黨團總召費鴻泰爆料，華視總經理莊豐嘉因不滿國民黨團提案「要求華視應檢討中止與台灣事實查核中心的合作關係」，莊竟揚言不撤案就要「修理」國民黨，此言同時惹怒藍綠兩大黨鞭，民進黨團總召柯建銘也說，「他（莊）想求仁，我們就讓他得仁」。

朝野昨要求文化部長李永得到立院善後，李到場表示，莊豐嘉態度有欠妥當，但公共電視精神就是政治力不介入，文化部可要求董事會一個月內提處理方案。

莊豐嘉隨後透過華視表示，國民黨立院黨團以莫須有指控，要求華視與台灣事實查核中心中止合作事宜並以刪減及凍結預算相要脅，華視對其赤裸裸的政治力干預新聞自主的舉措表示強烈抗議；至於個人去留，莊說，他並非官派，但必須向董事會負責，去留自會尊重相關決定。莊豐嘉和公督盟今天將在華視舉行「捍衛新聞自主，拒絕政治干預」記者會。

朝野協商總預算昨因莊豐嘉案而卡關，立法院長游錫堃裁示，希望當事人有所反省，今天下午將繼續協商。

國民黨對今年度中央政府總預算案提出第619、677案提案，主要是對於莊豐嘉日前在臉書表示，國慶日為「為幽靈國慶生」，言論不當；且其擔任總經理期間，華視財務虧損擴大，要求華視應檢討中止與「台灣事實查核中心」合作關係。

費鴻泰在協商過程中爆料，莊豐嘉昨天下午威脅國民黨團主任，若不撤案就要開記者會修理國民黨。費怒批，他進立法院20多年，從沒有一個單位敢這樣要求黨團撤案，受政府委託經營媒體的人竟可這樣做，根本是把國民黨團當「塑膠」。

柯建銘也對莊豐嘉非常不滿，地制法，莊就一直修理他，「很奇怪，但我都吞下去」；莊豐嘉以前是媒體人，不懂得政治運作，「現在他要求仁，就讓他得仁」，真的不行該換就換，這種性格實在不適合在行政與媒體的主管位子。

民眾黨立委邱臣遠表示，此事若屬實，真的必須予以譴責，如果現在連政策的溝通都用威脅方式處理，這是非常不恰當的，否則總預算協商非常難走下去。

國民黨 預算 臉書

上一則

台2050淨零碳排排除核能 學者：現行能源配比很難達標

下一則

瓜地馬拉遊說美國 台埋單90萬美元「很不尋常」

延伸閱讀

黑白集／升格彰化當「禮」 為選舉算計失格

黑白集／升格彰化當「禮」 為選舉算計失格
核食若進來 藍：改名就沒核汙染？ 不排除任何抗爭

核食若進來 藍：改名就沒核汙染？ 不排除任何抗爭
避免燒到年底選戰…日本核食解禁 綠擬「速戰速決」

避免燒到年底選戰…日本核食解禁 綠擬「速戰速決」
修憲國民黨缺席 柯建銘：列車照開

修憲國民黨缺席 柯建銘：列車照開

熱門新聞

龐建國曾任馬英九政府時期的海基會副秘書長，圖為2019年1月22日資料照片。（本報資料照片／記者陳正興攝影）

國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死

2022-01-10 22:56
旅美學者林環牆在他的臉書專頁發文，懷疑倫敦大學有人離職，跟蔡英文論文案有關。圖／取自獨立觀察臉書

林環牆：蔡英文倫敦政經學院資料 倫敦大學回覆未持有

2022-01-16 13:17
飛行員陳奕家屬昨午抵達失事現場，哭喊「陳奕，大家在等你啊！」記者劉學聖／攝影

台F16殘骸尋獲 座艙、黑盒子未見 家屬哭：大家在等你

2022-01-12 14:40
媒體人彭文正。（本報資料照片）

彭文正曝「全家都感染Omicron」 詳細描述發病期程

2022-01-15 23:10
空軍第四聯隊飛官陳奕失聯第3天，據傳海軍水下作業小組今日陸續打撈到手指骨頭等，送往嘉義市立殯儀館交檢方相驗。記者莊祖銘／攝影

F-16V戰機飛官部分遺體疑尋獲 家屬趕殯儀館確認

2022-01-13 09:37
方芳求中國教訓台灣。 圖／擷自微博

方芳求中國教訓台灣 台陸委會：勿配合統戰 觸法將處理

2022-01-18 14:35

超人氣

更多 >
免費新冠快篩檢測盒可下單了 網站提前一天上線

免費新冠快篩檢測盒可下單了 網站提前一天上線
玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲

玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲
方芳要中國出手教訓台灣「打兩巴掌他才知道厲害」

方芳要中國出手教訓台灣「打兩巴掌他才知道厲害」
亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名

亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名
中國獵狐行動抓捕外逃人士 報告披露兇狠手段

中國獵狐行動抓捕外逃人士 報告披露兇狠手段