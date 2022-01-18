核食若進來 藍：改名就沒核汙染？ 不排除任何抗爭

國民黨立院黨團指「核食」不可利益交換，民進黨如果要讓核食進來，不排除任何抗爭。圖為日本進口商品示意圖。（記者許正宏／攝影）

日媒稱台灣即將開放福島五縣食品，引發國內爭議。國民黨 立法院黨團總召費鴻泰昨說，「核食」不可拿來利益交換，國民黨態度跟2018年公投時一樣堅持，民進黨 如果要讓核食進來，就不排除任何抗爭。台中市長盧秀燕也受訪說，人民健康和食安不能交換、不能出賣，中央若要開放核食，應向人民說清楚未來如何把關和檢驗。

有民進黨立委主張將核食改稱為「福食」。對此，費鴻泰回應，這很荒謬，「難道改個名字就沒有核汙染了？那何不叫『寶食』？」

費鴻泰說，2018年全國性公投近780萬人反核食。人民的健康不可拿來交易，或利用政治利益、國際關係交換，民進黨如果要讓核食進口，他們不排除任何的抗爭與議事運用。蔡政府若透過行政命令公告解禁福食？費鴻泰說，如果執政黨這麼做，「我們有其他方法」。

國民黨立委江啟臣說，政府應負起責任，不要重蹈萊豬覆轍，連最基本的標示產地、讓人民做選擇都做不到，草率開放恐是未來災難的開始，執政黨應告訴大家如何和日本 談？若遇問題要向誰求償？盧秀燕說，疫情仍嚴重無法進行國外查廠，中央要告訴大家如何查廠。

農委會主委陳吉仲昨受訪說，先不講未來，目前日本43個縣進口到台灣的食品，已採取產地的單證證明，另有些產品及地區還採取輻射安全及產地的雙證明，消費者在市面上所看到的8大類食品都如此。

立法院前院長王金平則受訪說，大家應有個共同看法，就是這是遲早會解決的問題，怎樣真正為安全做把關最重要；假設要開放，一定要要求日本在當地就檢驗，到台灣也要再檢驗，且須有各種良好的器具偵測輻射線汙染，也要訓練、培養更多人才來應用好的器材，政府應未雨綢繆。

至於核食、福食爭論，陳吉仲說，核食跟福食本來就不同，福食指的是福島周邊食品，核食則是食品當中含有核災地區的輻射殘留量。