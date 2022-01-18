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政治追殺？繼宜蘭縣林姿妙後…監院大陣仗查雲林張家

記者陳苡葳、劉宛琳／雲林18日電
三位監察委員將赴雲林調查縣長張麗善胞弟張啟盟涉嫌違法濫墾案，張麗善怒批是「政治鬥爭」。（本報資料照片）
三位監察委員將赴雲林調查縣長張麗善胞弟張啟盟涉嫌違法濫墾案，張麗善怒批是「政治鬥爭」。（本報資料照片）

對監委將到雲林縣政府調查縣長張麗善胞弟張啟盟涉違法濫墾及占用國有地案，張麗善怒批「這是政治鬥爭，抹黑指控」，監院一次派三位監委來，「陣仗這麼大」。張麗善說，縣府一切依法行政，質疑監察院淪為政治惡鬥工具。

張啟盟被控侵占國有地及以「咖發咖啡園」名義濫墾，雲林縣府已依「未依核定計畫施作簡易水土保持」開罰18萬元（台幣），雲林地檢署上月依違反水土保持法起訴張啟盟，全案由雲林地方法院審理中。

綠委喊下架 監院隔日發函

張麗善說，縣府立場只要有違規就會開罰，雲林縣府該做都做了，監院一次派三監委來調查，「這是政治鬥爭，抹黑」。她說，「天子犯法與庶民同罪」，沒有特權，一切依法行政，縣府支持也配合檢調單位偵辦，如有不法，從嚴、從速辦理。

國民黨文傳會主委凌濤昨表示，民進黨立委蘇治芬1月4日喊出「下架張家」，監院隔日火速發函雲縣府。在綠營執政下，獨立機關成清查政敵工具，民進黨近來為政治清算，黨籍立委竟能對分權獨立的監察院「指手畫腳」、向司法機關呼風喚雨。從中二補選起，國民黨縣市首長遭遇前所未有的政治追殺，宜蘭縣長林姿妙遭大動作搜索、約談，傷害了名譽，最後卻是「無保請回」，國家機器清算追殺尚未完結，現已磨刀指向張麗善。

監院遭質疑：調查無關選舉

無黨籍雲林縣議員王又民說，監委調查選在中二補選後，不免聯想民進黨政治操作，企圖影響年底縣長選舉，啟人疑竇；民進黨縣議員邱世文則表示，監委應是針對縣府僅開罰兩次，又未要求土地所有權人將土地恢復原貌，令人聯想可能有包庇之嫌。

立案調查的監委林盛豐、賴鼎銘、林郁容昨天表示，該案於去年2月收受陳情，並於去年11月立案進行調查，監察院被質疑利用職權進行政治清算，與事實不符，「本案依法秉持審慎態度行使監察職權，未受政治力介入或干涉，相關調查作為，均與選舉無關。」

監察院表示收受陳情調查，否認用職權政治清算；圖為監察院早前舉行巡察行政院會議」，...
監察院表示收受陳情調查，否認用職權政治清算；圖為監察院早前舉行巡察行政院會議」，監委們前往行政院聽取簡報。（本報資料照片）

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