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黑白集／升格彰化當「禮」 為選舉算計失格

黑白集

修「地制法」讓新竹縣市合併升格之議，在林智堅宣布「不選」後，突告沉寂。取而代之的是彰化縣升格，卻也同時傳出，民進黨欲勸進經濟部長王美花參選彰化。看來，一切背後仍是濃濃的選舉算計。

民進黨對新竹升格案轉趨消極，不令人意外，唯獨柯建銘仍未放棄。若林智堅不選，民進黨無論派誰出征，勝率都不高。地制法修法忙了半天，就算升格成事，也只是為他人作嫁，讓在野黨版圖「多一都」。於是，綠營又有了林智堅選新竹縣、政委羅秉成選新竹市的消息。

民進黨原本不想提的彰化縣升格案，蔡政府忽而消極、忽而樂觀其成；說穿了，原來是想把彰化升格當成「伴手禮」勸進王美花，好好利用其「國安會秘書長夫人兼經濟部長」的身分。說什麼為了地方發展，都是假的。

民進黨的「全面執政」，縣市長是最後一塊拼圖，因而無所不用其極要拿下勝選。但選舉不循正途，老在這些邪門歪道上動腦筋，僅「升格直轄市」就從六都炒到九都，選將更是亂點鴛鴦譜，以為選民會埋單嗎？

據稱，林智堅對自己被「發配」選新竹縣，也感到不滿。蔡英文親自操盤，加上升格話題，皆引發綠營內部派系角力。分贓不均下，隨時可能引爆衝突。為了選舉，把升格玩成出格、失格，也只有民進黨辦得到。

民進黨 蔡英文

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