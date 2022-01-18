拿陸資助選韓國瑜？台商提供機票補助遭判刑

長沙市台灣同胞投資企業協會會長等人，被控以提供機票補助等方式，動員台商支持國民黨候選人韓國瑜參選總統，遭到判刑；圖為韓國瑜早前舉辦「新書見面會。（本報資料照片）

台商涉嫌獲中國大陸資金辦餐會、資助返台機票挺國民黨 總統候選人韓國瑜 遭判刑。前高雄市長韓國瑜辦公室昨表示，此項活動並無提供任何資金給韓國瑜競選總部，韓國瑜也對活動不知情；有台商認為，此舉為蔡政府惡意追殺台商，以後台商會長將人人自危，不敢再辦活動。

長沙台協會長林懷等七人涉嫌獲得中國資金，以辦餐會、資助返台機票等方式，拉抬國民黨第15任總統候選人韓國瑜選情。台北地院依違反選罷法判處林懷3年10月徒刑，褫奪公權四年。可上訴。

韓國瑜辦公室表示，韓國瑜對此餐會活動內容並不知情，尊重此案在公平、公正、公開前提下的判決。

據中國時報報導，檢方起訴，林懷為了幫國民黨及該黨總統候選人韓國瑜助選，計畫舉辦餐會，並暗示返台投票支持韓國瑜及國民黨，可獲機票補助人民幣1500元，莊垣漳、沈斌、蔣明霞、張國君四人分別將機票補助訊息，傳送至台商、台生的微信 群組，沈斌再將有意參與餐會並領取機票補助者加入「返鄉群」微信群組以便聯繫。

合議庭認為，林懷等五人為使特定政黨候選人當選，並使特定政黨順利取得政黨票，提高全國不分區立法委員席次，以提供機票補助的方式對有選舉權人期約賄賂，影響選舉風氣甚鉅，依法量刑。全案可上訴。

據報導，對此，大陸全國台企聯尚未正式回應，但有台商會長為林懷抱不平，認為蔡政府惡意追殺台商，「欲加之罪何患無辭」，擔憂若此惡例一開，以後台商會長將人人自危，不敢再辦任何活動。

台企聯常務理事徐正文表示，這是台商「期約賄選」被判刑的第一例，但他無法理解罪名為何可以成立？他認為，大陸台辦提供補助經費，性質是鼓勵台商返台投票，並沒有限制台商非得投給誰不可，質疑「對價關係」從何而來？「法官的判決針對性太強，已經無限上綱。」