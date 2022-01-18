我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

僅學生禁足的防疫寒假：天津大學「校園封城榜」怒火

Omicron是最後變種？佛奇：不會完全消失 改地區性流行

拿陸資助選韓國瑜？台商提供機票補助遭判刑

台灣新聞組／台北18日電
長沙市台灣同胞投資企業協會會長等人，被控以提供機票補助等方式，動員台商支持國民黨候選人韓國瑜參選總統，遭到判刑；圖為韓國瑜早前舉辦「新書見面會。（本報資料照片）
長沙市台灣同胞投資企業協會會長等人，被控以提供機票補助等方式，動員台商支持國民黨候選人韓國瑜參選總統，遭到判刑；圖為韓國瑜早前舉辦「新書見面會。（本報資料照片）

台商涉嫌獲中國大陸資金辦餐會、資助返台機票挺國民黨總統候選人韓國瑜遭判刑。前高雄市長韓國瑜辦公室昨表示，此項活動並無提供任何資金給韓國瑜競選總部，韓國瑜也對活動不知情；有台商認為，此舉為蔡政府惡意追殺台商，以後台商會長將人人自危，不敢再辦活動。

長沙台協會長林懷等七人涉嫌獲得中國資金，以辦餐會、資助返台機票等方式，拉抬國民黨第15任總統候選人韓國瑜選情。台北地院依違反選罷法判處林懷3年10月徒刑，褫奪公權四年。可上訴。

韓國瑜辦公室表示，韓國瑜對此餐會活動內容並不知情，尊重此案在公平、公正、公開前提下的判決。

據中國時報報導，檢方起訴，林懷為了幫國民黨及該黨總統候選人韓國瑜助選，計畫舉辦餐會，並暗示返台投票支持韓國瑜及國民黨，可獲機票補助人民幣1500元，莊垣漳、沈斌、蔣明霞、張國君四人分別將機票補助訊息，傳送至台商、台生的微信群組，沈斌再將有意參與餐會並領取機票補助者加入「返鄉群」微信群組以便聯繫。

合議庭認為，林懷等五人為使特定政黨候選人當選，並使特定政黨順利取得政黨票，提高全國不分區立法委員席次，以提供機票補助的方式對有選舉權人期約賄賂，影響選舉風氣甚鉅，依法量刑。全案可上訴。

據報導，對此，大陸全國台企聯尚未正式回應，但有台商會長為林懷抱不平，認為蔡政府惡意追殺台商，「欲加之罪何患無辭」，擔憂若此惡例一開，以後台商會長將人人自危，不敢再辦任何活動。

台企聯常務理事徐正文表示，這是台商「期約賄選」被判刑的第一例，但他無法理解罪名為何可以成立？他認為，大陸台辦提供補助經費，性質是鼓勵台商返台投票，並沒有限制台商非得投給誰不可，質疑「對價關係」從何而來？「法官的判決針對性太強，已經無限上綱。」

韓國瑜 國民黨 微信

上一則

黑白集／升格彰化當「禮」 為選舉算計失格

下一則

波折十年 蔣經國總統圖書館終面世 亞洲規模第一

延伸閱讀

2020大選7台商「挺韓」涉賄 5人有罪2人判無罪

2020大選7台商「挺韓」涉賄 5人有罪2人判無罪
台商招待食宿「挺韓國瑜」涉賄選 5人遭判有罪

台商招待食宿「挺韓國瑜」涉賄選 5人遭判有罪
朱立倫：沒中間選民無法勝選 韓國瑜：路對就不怕遠

朱立倫：沒中間選民無法勝選 韓國瑜：路對就不怕遠
忌憚韓流？朱：綠才盼藍對立 趙：沒號召力就努力

忌憚韓流？朱：綠才盼藍對立 趙：沒號召力就努力

熱門新聞

龐建國曾任馬英九政府時期的海基會副秘書長，圖為2019年1月22日資料照片。（本報資料照片／記者陳正興攝影）

國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死

2022-01-10 22:56
國民黨前立委龐建國。（本報資料照片）

龐建國遺體被鄰居發現 妻子聽到「砰」才知他墜樓

2022-01-10 23:33
旅美學者林環牆在他的臉書專頁發文，懷疑倫敦大學有人離職，跟蔡英文論文案有關。圖／取自獨立觀察臉書

林環牆：蔡英文倫敦政經學院資料 倫敦大學回覆未持有

2022-01-16 13:17
國民黨前立委龐建國。（本報資料照片）

龐建國身亡 郝龍斌：他受癌所苦 又對國家和國民黨失望

2022-01-10 23:43
飛行員陳奕家屬昨午抵達失事現場，哭喊「陳奕，大家在等你啊！」記者劉學聖／攝影

台F16殘骸尋獲 座艙、黑盒子未見 家屬哭：大家在等你

2022-01-12 14:40
媒體人彭文正。（本報資料照片）

彭文正曝「全家都感染Omicron」 詳細描述發病期程

2022-01-15 23:10

超人氣

更多 >
深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他

深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他
賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道

賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道
輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活

輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活
馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」

馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」
NBC：購買N95口罩與快篩劑花費 反映貧富差距

NBC：購買N95口罩與快篩劑花費 反映貧富差距